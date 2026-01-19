#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-15°
$
512.16
594.72
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-15°
$
512.16
594.72
6.57
Общество

Привязала к батарее и избила ребенка: полиция задержала 28-летнюю казахстанку

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 05:25 Фото: Zakon.kz
18 января полиция области Жетысу задержала 28-летнюю женщину, которая привязала к батарее и жестоко избила своего маленького ребенка, сообщает Zakon.kz.

Страшный инцидент произошел в городе Жаркент. Видео, которое предположительно снимал глава семьи, быстро распространилась в соцсетях. На кадрах мать беспощадно избивает малолетнего мальчика, который к тому же привязан к отопительной батарее. В комнате также находились и другие дети.

В департаменте полиции области Жетысу рассказали, что личность женщины установлена, возбуждено уголовное дело.

"По факту видеозаписи, распространенной в WhatsApp-группах города Жаркент, сотрудниками полиции Панфиловского района незамедлительно проведена проверка. Установлено, что 28-летняя женщина нанесла телесные повреждения своему малолетнему ребенку. По данному факту возбуждено уголовное дело. Женщина доставлена в отдел полиции для проведения следственных действий и водворена в изолятор временного содержания", ‒ прокомментировал заместитель начальника департамента полиции области Жетысу Руслан Чарапиев.

Также он добавил, что двое детей в целях обеспечения их безопасности помещены в Центр поддержки семьи до полного выяснения всех обстоятельств произошедшего.

"В адрес органа опеки и попечительства будет направлено соответствующее представление для рассмотрения вопроса о лишении родительских прав. Ход расследования находится на личном контроле руководства департамента полиции. По итогам следствия виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан", ‒ отметил он.

Впечатлительных читателей просим воздержаться от просмотра видео, так как оно содержит сцены домашнего насилия.

В этот же день из-за аварии на водопроводе без холодной воды остались более двух тыс. жителей Усть-Каменогорска.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Житель Актобе жестоко избил сотрудника ресторана
11:30, 26 октября 2023
Житель Актобе жестоко избил сотрудника ресторана
В Актау пожилая женщина избила чужого ребенка
13:25, 16 июля 2023
В Актау пожилая женщина избила чужого ребенка
В Кентау мужчина избил и пытался изнасиловать 11-летнюю девочку
23:56, 28 апреля 2023
В Кентау мужчина избил и пытался изнасиловать 11-летнюю девочку
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: