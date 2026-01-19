В Алматы неизвестные угрожают массовыми убийствами в школах
В социальных сетях и мессенджерах распространяют уведомление о якобы готовящихся террористических актах в ряде школ Алматы. В пресс-службе городского Департамента полиции (ДП) выступили с заявлением по этому поводу, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным ведомства за 19 января 2026 года:
"Данная информация не соответствует действительности и является фейковой".
Известно, что в настоящее время обстановка в учебных заведениях города находится под контролем.
"Полиция и другие оперативные службы работают в усиленном режиме, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности детей и педагогов".Пресс-служба ДП Алматы
Что касается факта распространения ложной информации – начаты оперативно-розыскные мероприятия.
"Устанавливается автор и источник фейкового сообщения. Лицо, причастное к его распространению, будет привлечено к ответственности в соответствии с законодательством".Пресс-служба ДП Алматы
В заключительной части обращения полиции есть также несколько напоминаний и требований.
Прежде всего, жителей просят сохранять спокойствие, не поддаваться панике и доверять только официальным источникам информации – сообщениям государственных органов и правоохранительных структур.
"Распространение заведомо ложной информации, особенно касающейся безопасности детей, является серьезным правонарушением и влечет за собой ответственность. Просим не пересылать и не тиражировать непроверенные сообщения".Пресс-служба ДП Алматы
12 января администрации аэропорта Алматы пришлось реагировать на тревожные публикации о "военном положении". Тогда в пресс-службе воздушной гавани заявили, что аэропорт работал и продолжает работать в штатном режиме.
