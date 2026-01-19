#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
512.16
594.72
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
512.16
594.72
6.57
Статьи

Неизвестные угрожают массовыми убийствами в школах: важная деталь в тексте фейкового сообщения

Интернет, рассылки, фейки, анонимность, угрозы, терроризм , фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 16:27 Фото: pexels
В соцсетях и мессенджерах распространяют уведомление о якобы готовящихся терактах в ряде школ Алматы. Пока полиция старается успокоить население, часть родителей все же отказывается вести детей на занятия. А Zakon.kz тем временем внимательнее вчитался в испугавшее горожан сообщение.

Сама угроза, взбаламутившая умы масс, выглядит вот так:

Фото: скриншот

Ниже следует список школ, которые неизвестные якобы собираются "поситить", обещание массового "терракта", бравада об отсутствии страха перед лицом закона и сообщение об уже подготовленных "потронах" – как вы понимаете, орфография авторов сохранена.

В Департаменте полиции Алматы нам сообщили следующее:

"В социальных сетях и мессенджерах распространяется сообщение о якобы готовящихся террористических актах в ряде школ Алматы. Сообщаем официально, что данная информация не соответствует действительности и является фейковой. В настоящее время обстановка в учебных заведениях города находится под контролем. Полиция и другие оперативные службы работают в усиленном режиме, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности детей и педагогов. По факту распространения ложной информации начаты оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливается автор и источник фейкового сообщения. Лицо, причастное к его распространению, будет привлечено к ответственности в соответствии с законодательством. Призываем граждан сохранять спокойствие, не поддаваться панике и доверять только официальным источникам информации – сообщениям государственных органов и правоохранительных структур. Распространение заведомо ложной информации, особенно касающейся безопасности детей, является серьезным правонарушением и влечет за собой ответственность. Просим не пересылать и не тиражировать непроверенные сообщения".

Впрочем, часть населения задалась вопросом: откуда полицейским известно о лживой природе угроз, если их первоисточник еще не найден?

  • Мы учимся в одной из школ, что в рассылке. Хотя бы пару дней не будем посещать школу. В свою очередь администрация требует 100% явку детей, а где официальное уведомление от органов, что действительно информация фейковая?
  • Вот когда поймают тех, кто это написал, тогда пусть и делают громкие заявления о том, что это фейк! А сейчас как они это могут утверждать? Только потому, что они так подумали?!
  • У меня сын учится в школе, и я не рискну его вести туда даже после вашего ответа о том, что это фейк!

Не беремся отвечать за стражей порядка, но отметим, что данная интернет-пугалка древнее, чем некоторые обожаемые зумерами мемы. Вот, к примеру, аналогичный текст всплывает в 2024 году, меняется лишь дата и город. В данном случае – Актобе и 26 января.

А вот – Атырауская область и 21 апреля. Пассаж идентичен. Горе-"террорист" пойман – им оказывается обыкновенный подросток, нервно теребящий пальцы на приложенном ДП фото.

Глупый детский флешмоб "копировать-вставить" в тот год прошелся как минимум по Астане, Алматы, Атырау, Павлодару и Костанаю. "Копировальщиков" ловили, но ограничивались лишь административной ответственностью для родителей – в силу несовершеннолетия оных.

Такие же угрозы слово в слово курсировали по родительским чатам в ряде регионов России, Беларуси, Узбекистана и даже Молдовы.

В новом же 2026-м, помимо алматинцев, предупреждения о "желании устроить массовую стрельбу в школах" получили шымкентцы. И не факт, что дело ограничится двумя городами.

Вообще, привычка шокировать взрослых лжеминированиями и "налетами" на учебные заведения – ради срыва сложной контрольной, духа авантюризма или просто привлечения внимания к своей персоне – возникла задолго до изобретения мессенджеров. Однако особенно резко на подобные "розыгрыши" казахстанцы стали реагировать после прецедента 2023 года, когда 15-летний учащийся одной из школ Петропавловска, как обычно, пришел на уроки. Вот только вместо учебников и тетрадей в его рюкзаке ждали своего часа топор и нож, которыми он и ранил несколько человек.

Тогда-то соотечественники вспомнили самый известный пример скулшутинга, позже нашедший отражение в фильмах, книгах и музыкальных произведения – Колумбайн. В апреле 1999 года в американском штате Колорадо двое учеников старших классов с обрезами наперевес прошлись по "родной" школе и убили 13 человек, еще 24 ранили. После чего совершили самоубийство. Что особенно устрашает, у двух подростков-изуверов нашлись последователи, которые пытались походить на них в ходе организации собственных нападений.

Видимо, "эхо" Колумбайна звучит до сих пор. И хорошо, если дело ограничивается лишь бездумным копипастом дурацких угроз.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
В Алматы неизвестные угрожают массовыми убийствами в школах
10:06, Сегодня
В Алматы неизвестные угрожают массовыми убийствами в школах
Как школьники Астаны будут учиться после угроз о массовых убийствах
12:13, 19 апреля 2024
Как школьники Астаны будут учиться после угроз о массовых убийствах
"Пойду убивать детишек": карагандинцев напугала рассылка в Telegram
13:48, 12 февраля 2024
"Пойду убивать детишек": карагандинцев напугала рассылка в Telegram
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: