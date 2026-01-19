Неизвестные угрожают массовыми убийствами в школах: важная деталь в тексте фейкового сообщения

В соцсетях и мессенджерах распространяют уведомление о якобы готовящихся терактах в ряде школ Алматы. Пока полиция старается успокоить население, часть родителей все же отказывается вести детей на занятия. А Zakon.kz тем временем внимательнее вчитался в испугавшее горожан сообщение.

Сама угроза, взбаламутившая умы масс, выглядит вот так:

Ниже следует список школ, которые неизвестные якобы собираются "поситить", обещание массового "терракта", бравада об отсутствии страха перед лицом закона и сообщение об уже подготовленных "потронах" – как вы понимаете, орфография авторов сохранена.

В Департаменте полиции Алматы нам сообщили следующее:

"В социальных сетях и мессенджерах распространяется сообщение о якобы готовящихся террористических актах в ряде школ Алматы. Сообщаем официально, что данная информация не соответствует действительности и является фейковой. В настоящее время обстановка в учебных заведениях города находится под контролем. Полиция и другие оперативные службы работают в усиленном режиме, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности детей и педагогов. По факту распространения ложной информации начаты оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливается автор и источник фейкового сообщения. Лицо, причастное к его распространению, будет привлечено к ответственности в соответствии с законодательством. Призываем граждан сохранять спокойствие, не поддаваться панике и доверять только официальным источникам информации – сообщениям государственных органов и правоохранительных структур. Распространение заведомо ложной информации, особенно касающейся безопасности детей, является серьезным правонарушением и влечет за собой ответственность. Просим не пересылать и не тиражировать непроверенные сообщения".

Впрочем, часть населения задалась вопросом: откуда полицейским известно о лживой природе угроз, если их первоисточник еще не найден?

Мы учимся в одной из школ, что в рассылке. Хотя бы пару дней не будем посещать школу. В свою очередь администрация требует 100% явку детей, а где официальное уведомление от органов, что действительно информация фейковая?

Вот когда поймают тех, кто это написал, тогда пусть и делают громкие заявления о том, что это фейк! А сейчас как они это могут утверждать? Только потому, что они так подумали?!

У меня сын учится в школе, и я не рискну его вести туда даже после вашего ответа о том, что это фейк!

Не беремся отвечать за стражей порядка, но отметим, что данная интернет-пугалка древнее, чем некоторые обожаемые зумерами мемы. Вот, к примеру, аналогичный текст всплывает в 2024 году, меняется лишь дата и город. В данном случае – Актобе и 26 января.

А вот – Атырауская область и 21 апреля. Пассаж идентичен. Горе-"террорист" пойман – им оказывается обыкновенный подросток, нервно теребящий пальцы на приложенном ДП фото.

Глупый детский флешмоб "копировать-вставить" в тот год прошелся как минимум по Астане, Алматы, Атырау, Павлодару и Костанаю. "Копировальщиков" ловили, но ограничивались лишь административной ответственностью для родителей – в силу несовершеннолетия оных.

Такие же угрозы слово в слово курсировали по родительским чатам в ряде регионов России, Беларуси, Узбекистана и даже Молдовы.

В новом же 2026-м, помимо алматинцев, предупреждения о "желании устроить массовую стрельбу в школах" получили шымкентцы. И не факт, что дело ограничится двумя городами.

Вообще, привычка шокировать взрослых лжеминированиями и "налетами" на учебные заведения – ради срыва сложной контрольной, духа авантюризма или просто привлечения внимания к своей персоне – возникла задолго до изобретения мессенджеров. Однако особенно резко на подобные "розыгрыши" казахстанцы стали реагировать после прецедента 2023 года, когда 15-летний учащийся одной из школ Петропавловска, как обычно, пришел на уроки. Вот только вместо учебников и тетрадей в его рюкзаке ждали своего часа топор и нож, которыми он и ранил несколько человек.

Тогда-то соотечественники вспомнили самый известный пример скулшутинга, позже нашедший отражение в фильмах, книгах и музыкальных произведения – Колумбайн. В апреле 1999 года в американском штате Колорадо двое учеников старших классов с обрезами наперевес прошлись по "родной" школе и убили 13 человек, еще 24 ранили. После чего совершили самоубийство. Что особенно устрашает, у двух подростков-изуверов нашлись последователи, которые пытались походить на них в ходе организации собственных нападений.

Видимо, "эхо" Колумбайна звучит до сих пор. И хорошо, если дело ограничивается лишь бездумным копипастом дурацких угроз.