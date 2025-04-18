"Маньяк убивает подростков в Семее": в полиции отреагировали на пугающую рассылку

Фото: pxhere

В Казнете активно распространяют информацию о якобы орудующем в Семее маньяке, убивающем подростков. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Абай выступили с важным заявлением по этому поводу, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка заявляют, что эта информация не соответствует действительности. Также отмечено: "На текущий момент на территории города подобных происшествий не зарегистрировано. Информация не нашла подтверждения в ходе проверки". Фото: Telegram/dp_abai Казахстанцев убедительно просят сохранять спокойствие и руководствоваться только официальной информацией, поступающей от правоохранительных органов и государственных структур. "Согласно статье 274 части 2 Уголовного кодекса, за распространение заведомо ложной информации через средства массовой информации и телекоммуникационные сети предусмотрена уголовная ответственность – от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет". Пресс-служба ДП области Абай Ранее стало известно, что в Казнете рассылают видео с колонной военной техники. Автор рассылки утверждает, что вооружение Россия якобы одолжила у Казахстана для парада.

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