Кокаральскую плотину начнут укреплять в 2026 году – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 20 января 2026 года на V заседании Национального курултая в Кызылорде озвучил проблему высыхающего Арала, передает корреспондент Zakon.kz.

Президент назвал решение этой проблемы задачей всего человечества.

"Эту проблему я обозначил в своем Послании народу. Благодаря проводимой работе Северный Арал спасли – ушедшее когда-то море снова возвращается, и Малый Арал приходит постепенно в порядок. Рассматривается вопрос укрепления Кокаральской плотины, сделать ее выше – реализация проекта начнется в конце этого года", – сказал президент.

Благодаря этому будет возможность повысить уровень воды в Малом Арале.

"Но это не только от нас зависит – многие реки, протекающие по территории Казахстана, берут начало в соседних странах. Поэтому этот вопрос зависит и от дипломатии в сфере водных вопросов", – добавил глава государства.

Кокаральская плотина – плотина, пресекающая пролив Берга между Северным Аральским морем (Малое море) и Южным Аральским морем (Большое море) вблизи урочища Кокарал в Аральском районе Кызылординской области Казахстана.

