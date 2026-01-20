Распоясавшиеся мошенники превратились в явную угрозу национальной безопасности – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 20 января 2026 года на V заседании Национального курултая поднял проблему коррупции в Фонде социального и медицинского страхования (ФСМС), передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что комплексная проверка Фонда социального и медицинского страхования выявила массу нарушений и злоупотреблений.

"В основном это банальные приписки и вопиющие факты фальсификации документов с целью хищения государственных средств в огромных масштабах. Вся страна мобилизует усилия и средства для качественного экономического роста и строительства инфраструктурных проектов развития здравоохранения. В это же время выделяемые на социальную сферу огромные финансовые средства попросту разворовываются. А ведь в 2024-2025 годах на развитие только здравоохранения государство выделило 7,8 трлн тенге. Чтобы люди понимали масштабы – это 15,5 млрд долларов", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, расходы государства на образование, здравоохранение направлены, прежде всего, на улучшение жизни граждан, продиктованы стратегией построения справедливого Казахстана.

"Правоохранительным органам поручено выявить всех выгодоприобретателей коррупционной схемы. Поддерживаю решение правительства передать Фонд обязательного медицинского страхования в ведение Министерства финансов. То, что произошло в фонде, – это результат отсутствия профессионализма руководителей социальных сферы и безразличие к государственным интересам. Про патриотизм вообще не говорю в данном случае. Поэтому запрос на добропорядочность чиновников – по-прежнему актуальная задача общего государственного характера. Распоясавшиеся мошенники превратились в явную угрозу национальной безопасности. В Фонде медицинского страхования разворовываются огромные средства, а в то же время работники службы скорой помощи, менеджеры по призыву мошенников, можно сказать, политических мошенников, выходят на акции протеста и выдвигают социальные требования", – добавил Касым-Жомарт Токаев.

