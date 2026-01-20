#Казахстан в сравнении
Общество

Запустить нацпроект в сфере угольной энергетики поручил Токаев

Уголь, добыча угля, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 12:57 Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 20 января 2026 года на V заседании Национального курултая подчеркнул важность развития угольной энергетики, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, существующего сейчас в стране производства электроэнергии в объеме 123 млрд кВт/ч явно недостаточно для успешного выполнения всех планов.

"Об этом я четко сказал на недавнем заседании Совета безопасности. Другими словами, конкурентные преимущества нашей страны должным образом не задействованы. Казахстан обладает колоссальными запасами угля – около 33 млрд тонн. При нынешнем уровне потребления запасов угля хватит на 300 лет. Ежегодная добыча превышает 110 млн тонн, что вывело нашу страну на передовые позиции в мире. Уголь – наш стратегический актив, его надо полностью использовать с применением новейших технологий для полной нейтрализации вредного воздействия на окружающую среду. Между прочим, президент Трамп прав, когда он сказал, что мне нравится уголь, мне не нравится ветер", – сказал Токаев.

Он подчеркнул, что в этом есть рациональное зерно.

"Угольным генерациям нужно придать статус национального проекта. Правительству поручается решить данный вопрос до 20 марта. В повестке дня ускоренная реализация важных проектов: строительство новых ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Надо признать, решение данного вопроса затянулось, а ведь люди ждут. Моя претензия адресуется правительству и фонду "Самрук-Казына". Требуется обеспечить своевременный запуск электростанции в Курчатове, дополнительных энергоблоков на ГРЭС-2 и приступить к строительству ГРЭС-3 в Экибастузе. Для обеспечения устойчивости энергосистемы следует в ускоренном режиме ввести так называемые балансирующие мощности. В первую очередь это касается газовой генерации. Потенциал природного газа может и должен быть усилен за счет поиска новых месторождений. К сожалению, производство голубого топлива отстает от растущих потребностей нашей экономики", – добавил Токаев.

Ранее мы рассказывали, что в Кызылорде стартовал Нацкурултай с участием Токаева.

Азамат Сыздыкбаев
