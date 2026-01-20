ЕНТ-2026: абитуриентам напомнили важную деталь про перерывы
Фото: Instagram/testcenterkz
К участникам Единого национального тестирования (ЕНТ) сегодня, 20 января 2026 года, с важной информацией про перерывы обратился Национальный центр тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана, сообщает Zakon.kz.
В наццентре напомнили, что во время тестирования абитуриентам предоставляются 3 перерыва:
- по истечении 60 минут перерыв 2 минуты,
- после 120 минут – 3 минуты,
- после 180 минут – 3 минуты.
"В это время тестируемые могут сделать упражнения, выпить воды и съесть шоколад, который они приносят с собой", – подчеркнули в НЦТ.
Также участникам ЕНТ напомнили важную деталь:
"Во время перерыва время тестирования не останавливается".
19 января 2026 года в Министерстве науки и высшего образования Казахстана предоставили промежуточные итоги по Единому национальному тестированию (ЕНТ).
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript