Общество

ЕНТ-2026: абитуриентам напомнили важную деталь про перерывы

девушка, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 13:02 Фото: Instagram/testcenterkz
К участникам Единого национального тестирования (ЕНТ) сегодня, 20 января 2026 года, с важной информацией про перерывы обратился Национальный центр тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В наццентре напомнили, что во время тестирования абитуриентам предоставляются 3 перерыва:

  • по истечении 60 минут перерыв 2 минуты,
  • после 120 минут – 3 минуты,
  • после 180 минут – 3 минуты.
"В это время тестируемые могут сделать упражнения, выпить воды и съесть шоколад, который они приносят с собой", – подчеркнули в НЦТ.

Также участникам ЕНТ напомнили важную деталь:

"Во время перерыва время тестирования не останавливается".

19 января 2026 года в Министерстве науки и высшего образования Казахстана предоставили промежуточные итоги по Единому национальному тестированию (ЕНТ).

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
