Общество

Январское ЕНТ-2026: к участникам обратились с важной информацией

Удостоверение личности, вода, шоколадка, ручка , фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 14:50 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
Национальный центр тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана сегодня, 9 января 2026 года, поделился важной информацией с участниками Единого национального тестирования (ЕНТ), сообщает Zakon.kz.

В преддверии январского ЕНТ абитуриентов ознакомили с правилами при входе на тестирование.

"При входе на ЕНТ проводится проверка металлоискателем", – подчеркнули в НЦТ в пятницу.

Абитуриентам сообщили, что на тестирование не допускается заносить:

  • фотоаппараты, пейджеры, мобильные телефоны,
  • планшеты, рации, ноутбуки, плейеры, модемы,
  • смарт-часы, смарт-очки, фитнес-браслеты (трекеры),
  • диктофон, проводные и беспроводные наушники, микронаушники, беспроводные видеокамеры, навигаторы, трекеры, устройства дистанционного управления,
  • шпаргалки, учебно-методическая литература, периодическая таблица и таблица растворимости солей, калькулятор, бумаги формата А0-А10.
"Просьба их оставить в шкафчиках для хранения вещей, которые расположены перед входом на тестирование. В случае выявления запрещенных предметов при входе тестируемый не допускается на ЕНТ", – отметили в НЦТ.

Абитуриентам на тестирование можно заносить:

  • удостоверение личности (в случае, если вам меньше 16-ти лет – свидетельство о рождении и справка с фото из школы),
  • ручку,
  • воду,
  • и шоколад.

Ранее абитуриентам подсказали, какие документы нужно принести с собой на Единое национальное тестирование.

Участникам январского ЕНТ-2026 дали подсказку и поторопили с выбором

О том, кто может сдать январское ЕНТ, можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
