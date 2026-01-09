Январское ЕНТ-2026: к участникам обратились с важной информацией

Национальный центр тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана сегодня, 9 января 2026 года, поделился важной информацией с участниками Единого национального тестирования (ЕНТ), сообщает Zakon.kz.

В преддверии январского ЕНТ абитуриентов ознакомили с правилами при входе на тестирование.

"При входе на ЕНТ проводится проверка металлоискателем", – подчеркнули в НЦТ в пятницу.

Абитуриентам сообщили, что на тестирование не допускается заносить :

фотоаппараты, пейджеры, мобильные телефоны,

планшеты, рации, ноутбуки, плейеры, модемы,

смарт-часы, смарт-очки, фитнес-браслеты (трекеры),

диктофон, проводные и беспроводные наушники, микронаушники, беспроводные видеокамеры, навигаторы, трекеры, устройства дистанционного управления,

шпаргалки, учебно-методическая литература, периодическая таблица и таблица растворимости солей, калькулятор, бумаги формата А0-А10.

"Просьба их оставить в шкафчиках для хранения вещей, которые расположены перед входом на тестирование. В случае выявления запрещенных предметов при входе тестируемый не допускается на ЕНТ", – отметили в НЦТ.

Абитуриентам на тестирование можно заносить :

удостоверение личности (в случае, если вам меньше 16-ти лет – свидетельство о рождении и справка с фото из школы),

ручку,

воду,

и шоколад.

