Январское ЕНТ-2026: к участникам обратились с важной информацией
Фото: сгенерировано с помощью ИИ
Национальный центр тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана сегодня, 9 января 2026 года, поделился важной информацией с участниками Единого национального тестирования (ЕНТ), сообщает Zakon.kz.
В преддверии январского ЕНТ абитуриентов ознакомили с правилами при входе на тестирование.
"При входе на ЕНТ проводится проверка металлоискателем", – подчеркнули в НЦТ в пятницу.
Абитуриентам сообщили, что на тестирование не допускается заносить:
- фотоаппараты, пейджеры, мобильные телефоны,
- планшеты, рации, ноутбуки, плейеры, модемы,
- смарт-часы, смарт-очки, фитнес-браслеты (трекеры),
- диктофон, проводные и беспроводные наушники, микронаушники, беспроводные видеокамеры, навигаторы, трекеры, устройства дистанционного управления,
- шпаргалки, учебно-методическая литература, периодическая таблица и таблица растворимости солей, калькулятор, бумаги формата А0-А10.
"Просьба их оставить в шкафчиках для хранения вещей, которые расположены перед входом на тестирование. В случае выявления запрещенных предметов при входе тестируемый не допускается на ЕНТ", – отметили в НЦТ.
Абитуриентам на тестирование можно заносить:
- удостоверение личности (в случае, если вам меньше 16-ти лет – свидетельство о рождении и справка с фото из школы),
- ручку,
- воду,
- и шоколад.
Ранее абитуриентам подсказали, какие документы нужно принести с собой на Единое национальное тестирование.
