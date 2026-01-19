#Казахстан в сравнении
Общество

Сколько абитуриентов сдали ЕНТ на казахском языке: первые итоги и неожиданные нарушения

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 14:56 Фото: Zakon.kz
10 января 2026 года в Казахстане стартовало Единое национально тестирование (ЕНТ). Сегодня, 19 января, в Министерстве науки и высшего образования озвучили Zakon.kz промежуточные итоги.

Так, по данным ведомства, с момента старта январского ЕНТ-2026 тестирование прошли более 36 тыс. человек. 64% абитуриентов сдавали тестирование на казахском языке, 36% – на русском и 52 человека – на английском.

Далее отмечено, что по итогам первой недели 60,3% абитуриентов набрали пороговый балл.

Средний балл по пяти предметам составил 57 баллов. Максимальный результат – 131 балл.

Также речь идет и о нарушениях правил. Их за первую неделю было выявлено 94.

К примеру, 56 абитуриентов были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов. Еще 38 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, их результаты аннулированы. Факты выявления подставных лиц отсутствуют.

Стоит отметить, что после завершения ЕНТ-2026 будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября календарного года.

В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушения правил результаты ЕНТ будут аннулированы.

"Абитуриенты имеют право подать апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после завершения тестирования. Апелляции по техническим причинам принимаются непосредственно во время тестирования. Сертификаты с результатами будут доступны в личных кабинетах после рассмотрения апелляций".Пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 14:56
ЕНТ-2026: что разрешено и запрещено во время тестирования

ЕНТ пройдет с 10 января по 10 февраля 2026 года. О важных правилах, которые нужно знать участникам январского тестирования, можете прочитать здесь.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
