#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
512.83
600.58
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
512.83
600.58
6.36
Общество

ЕНТ-2026: важная информация для абитуриентов по документам

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 16:24 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 8 января 2026 года, важную информацию для абитуриентов распространил Национальный центр тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Она касается документов, которые нужно принести с собой на Единое национальное тестирование (ЕНТ).

"Абитуриенты, которым исполнилось 16 лет, приходят с удостоверением личности (или паспортом). Удостоверение личности можно показать в электронном формате в приложениях egov и банков", – отметили в НЦТ.

Также в наццентре уточнили, что абитуриенты, не достигшие 16 лет, должны принести с собой:

  • свидетельство о рождении,
  • справку из школы с фотографией размером 3×4 (по утвержденной форме).

"Важно: абитуриент приносит с собой только ручку, а черновики (листы А4) выдаются на месте тестирования", – подчеркнули в НЦТ.

6 января 2026 года участникам ЕНТ-2026 дали подсказку по дресс‑коду.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Основное ЕНТ-2024: появилась важная информация для абитуриентов
16:01, 30 апреля 2024
Основное ЕНТ-2024: появилась важная информация для абитуриентов
Январское ЕНТ-2026: к абитуриентам обратились с важной информацией
15:45, 19 декабря 2025
Январское ЕНТ-2026: к абитуриентам обратились с важной информацией
Перерывы во время ЕНТ-2025: что важно знать абитуриентам
10:01, 22 января 2025
Перерывы во время ЕНТ-2025: что важно знать абитуриентам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: