ЕНТ-2026: важная информация для абитуриентов по документам

Сегодня, 8 января 2026 года, важную информацию для абитуриентов распространил Национальный центр тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Она касается документов, которые нужно принести с собой на Единое национальное тестирование (ЕНТ).

"Абитуриенты, которым исполнилось 16 лет, приходят с удостоверением личности (или паспортом). Удостоверение личности можно показать в электронном формате в приложениях egov и банков", – отметили в НЦТ.

Также в наццентре уточнили, что абитуриенты, не достигшие 16 лет, должны принести с собой:

свидетельство о рождении,

справку из школы с фотографией размером 3×4 (по утвержденной форме).

"Важно: абитуриент приносит с собой только ручку, а черновики (листы А4) выдаются на месте тестирования", – подчеркнули в НЦТ.

6 января 2026 года участникам ЕНТ-2026 дали подсказку по дресс‑коду.