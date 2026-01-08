ЕНТ-2026: важная информация для абитуриентов по документам
Сегодня, 8 января 2026 года, важную информацию для абитуриентов распространил Национальный центр тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Она касается документов, которые нужно принести с собой на Единое национальное тестирование (ЕНТ).
"Абитуриенты, которым исполнилось 16 лет, приходят с удостоверением личности (или паспортом). Удостоверение личности можно показать в электронном формате в приложениях egov и банков", – отметили в НЦТ.
Также в наццентре уточнили, что абитуриенты, не достигшие 16 лет, должны принести с собой:
- свидетельство о рождении,
- справку из школы с фотографией размером 3×4 (по утвержденной форме).
"Важно: абитуриент приносит с собой только ручку, а черновики (листы А4) выдаются на месте тестирования", – подчеркнули в НЦТ.
6 января 2026 года участникам ЕНТ-2026 дали подсказку по дресс‑коду.
