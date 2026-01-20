#Казахстан в сравнении
Общество

Какие важные изменения произойдут в Казахстане после выступления президента на Нацкурултае – мнение эксперта

Национальный курултай в Казахстане , фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 17:40 Фото: Telegram/aqorda_resmi
На заседании Национального курултая глава государства Касым-Жомарт Токаев принял ряд судьбоносных решений для страны. Как поменяется структура власти и какие будут созданы новые институты, рассказал Zakon.kz казахстанский обозреватель Мади Раимов.

20 января 2026 года состоялось V заседание Национального курултая с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, где он представил контуры того, что Акорда называет парламентской реформой. В своем выступлении Токаев обозначил основные направления дальнейшего развития Казахстана, затронув актуальные вопросы общественной жизни.

По мнению обозревателя Мади Раимова, на историческом и последнем курултае президент представил масштабные изменения политической системы, задающие новые правила игры и перераспределяющие полномочия власти.

"Центральное изменение – это однопалатный Парламент Құрылтай из 145 депутатов, избираемых по партийным спискам без президентских и АНК квот, с равным мандатом. В регионах сохранится мажоритарная система, порог для прохождения по пропорциональным спискам – 5%, срок полномочий – пять лет. Парламент теперь будет утверждать судей Верховного суда, членов Конституционного суда, ЦИК и Высшей аудиторской палаты, что усилит его роль и формализует контроль над ключевыми институтами власти".Мади Раимов

Кроме того, спикер выделил еще главное изменение в госструктуре – создается новый институт Халық Кеңесі. Это Народный Совет, объединяющий функции АНК и Национального курултая. В него войдут представители этнокультурных объединений, маслихатов и общественных организаций. Заседания будут проводиться раз в год, представляющие собой платформу для общественного диалога. Хотя законодательной функции у совета не будет, отметил спикер.

Также, по мнению собеседника, нововведением стало и то, что референдум будет инструментом прямого участия граждан.

"Он позволит обществу влиять на структурные изменения и баланс полномочий между президентом, Парламентом и институтами власти", – отметил Мади Раимов.

Президентская власть также претерпит изменения: вводится вице-президент, назначаемый президентом, а должность государственного советника упраздняется. По мнению эксперта, эти шаги упростят структуру власти и создадут баланс между ветвями. Одновременно они расширят возможности общественного контроля.

Таким образом, считает казахстанский обозреватель, курултай стал точкой институционализации власти: Парламент усиливается, граждане получают новые механизмы влияния, а структура государства становится прозрачной, предсказуемой и открытой.

"Реформы закладывают фундамент для стабильной системы, где власть и общество взаимодействуют более организованно, а управление становится более прозрачным и устойчивым", – заключил Мади Раимов.

20 января в Кызылорде состоялось V заседание Национального курултая, анонсированное 12 января. В ходе мероприятия Касым-Жомарт Токаев выступил с речью, в которой обозначил основные направления дальнейшего развития Казахстана и затронул актуальные вопросы общественной жизни.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
