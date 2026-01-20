Создание Халық Кеңесі демонстрирует эволюцию политической системы Казахстана – эксперт
Как отметил президент, на новом этапе реформ Казахстану необходима широкая платформа или трибуна для регулярного проведения общенационального диалога по всем вопросам общественного развития.
"Данная платформа включит в себя основные общественно-политические объединения и структуры, содействующие единству и сплоченности нашего народа. Исходя из этого, исторически важные миссии Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая можно считать фактически успешно завершенными. В качестве нового института предлагаю создать Қазақстанның Халық Кеңесі – Народный Совет Казахстана", – заявил Токаев.
По мнению политолога Эдуарда Полетаева, создание совета демонстрирует эволюцию политической системы Казахстана и, по сути дела, расширяет представительские полномочия казахстанской общественности.
"Вместе с тем мы только в прошлом году отметили 30-летие АНК. Концепцию развития АНК до 30-го года приняли в декабре прошлого года. Теперь глава государства обозначает, что историческая миссия АНК завершена, но я пока не услышал слова "закрытие". Поэтому, возможно, она продолжит работать в каком-то ином статусе. Надо еще отметить: несмотря на то, что ассамблея периодически подвергалась критике, ее нормы находили отражение в повседневной жизни граждан, ей принадлежит определенная роль в укреплении конституционных ценностей, пятеро депутатов она давала в Сенат. Поэтому изменений ожидается много. Но что касается нового органа, он все-таки предусматривает более широкое представительство (состав совета предложено сформировать из 126 человек: 42 – от этнокультурных объединений, 42 – от крупных общественных объединений, 42 – от маслихатов и региональных общественных советов. – Прим.). В целом интересно посмотреть, как это все будет оформлено, все ли этносы будут представлены пропорционально. Это вопросы для дальнейшего обсуждения. Думаю, точки над "I" будут расставлены позже", – считает Полетаев.
Он добавил: идея Халық Кеңесі напоминает Всебелорусское народное собрание. Поэтому, вероятно, орган призван расширить возможность доступа к "политическому микрофону" для разных представителей общественности – тех же маслихатов. А это важно хотя бы потому, что "голос" маслихатов слышен крайне редко даже в СМИ. Оттого происходящее в регионах, на местах остается без должного внимания.
Правда, хорошо бы, чтоб Народный Совет был не только консультативным, совещательным органом, но и работал с обращениями граждан, юридических лиц, ведь совет вполне способен собрать людей с активной гражданской позицией, подытожил спикер.