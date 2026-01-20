Создание Халық Кеңесі демонстрирует эволюцию политической системы Казахстана – эксперт

На V заседании Национального курултая глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил создать новый госорган – Халық Кеңесі, которому будут переданы миссии Ассамблеи народа Казахстана и непосредственно Курултая. Политолог Эдуард Полетаев объяснил Zakon.kz смысл данной инициативы.

Как отметил президент, на новом этапе реформ Казахстану необходима широкая платформа или трибуна для регулярного проведения общенационального диалога по всем вопросам общественного развития.

"Данная платформа включит в себя основные общественно-политические объединения и структуры, содействующие единству и сплоченности нашего народа. Исходя из этого, исторически важные миссии Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая можно считать фактически успешно завершенными. В качестве нового института предлагаю создать Қазақстанның Халық Кеңесі – Народный Совет Казахстана", – заявил Токаев.

По мнению политолога Эдуарда Полетаева, создание совета демонстрирует эволюцию политической системы Казахстана и, по сути дела, расширяет представительские полномочия казахстанской общественности.

"Вместе с тем мы только в прошлом году отметили 30-летие АНК. Концепцию развития АНК до 30-го года приняли в декабре прошлого года. Теперь глава государства обозначает, что историческая миссия АНК завершена, но я пока не услышал слова "закрытие". Поэтому, возможно, она продолжит работать в каком-то ином статусе. Надо еще отметить: несмотря на то, что ассамблея периодически подвергалась критике, ее нормы находили отражение в повседневной жизни граждан, ей принадлежит определенная роль в укреплении конституционных ценностей, пятеро депутатов она давала в Сенат. Поэтому изменений ожидается много. Но что касается нового органа, он все-таки предусматривает более широкое представительство (состав совета предложено сформировать из 126 человек: 42 – от этнокультурных объединений, 42 – от крупных общественных объединений, 42 – от маслихатов и региональных общественных советов. – Прим.). В целом интересно посмотреть, как это все будет оформлено, все ли этносы будут представлены пропорционально. Это вопросы для дальнейшего обсуждения. Думаю, точки над "I" будут расставлены позже", – считает Полетаев.

Он добавил: идея Халық Кеңесі напоминает Всебелорусское народное собрание. Поэтому, вероятно, орган призван расширить возможность доступа к "политическому микрофону" для разных представителей общественности – тех же маслихатов. А это важно хотя бы потому, что "голос" маслихатов слышен крайне редко даже в СМИ. Оттого происходящее в регионах, на местах остается без должного внимания.

Правда, хорошо бы, чтоб Народный Совет был не только консультативным, совещательным органом, но и работал с обращениями граждан, юридических лиц, ведь совет вполне способен собрать людей с активной гражданской позицией, подытожил спикер.