Строительство важного инфраструктурного проекта анонсировал Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на IV заседании Национального курултая в Бурабае рассказал, какие крупные проекты реализовали в стране и какие запланированы, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что сегодня по всей стране реализуются крупные инфраструктурные проекты.

"Уже в 2025-2026 годах намечен запуск газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган, магистрального газопровода "Талдыкорган – Ушарал" и второй нитки газопровода "Бейнеу-Бозой-Шымкент". Правительство запланировало возведение электростанций на базе парогазовых установок в Кызылорде и Туркестанской области. И будут модернизированы ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Алматы". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, начнет работу опреснительный завод в курортной зоне Кендерли, что обеспечит жителей Жанаозена стабильным доступом к питьевой воде. Также будут введены в эксплуатацию ферросплавные заводы в Караганде и Экибастузе, химический комплекс по производству минеральных удобрений в Жамбылской области.

"Откроются автомобильные заводы в Алматы и Костанайской области. Закончится строительство железнодорожного участка "Достык – Мойынты" и обводной линии станции Алматы, начнется новый проект "Кызылжар – Мойынты". Будет достроен контейнерный хаб на побережье Каспийского моря в Актау. Заработает международный аэропорт на территории СЭЗ "Хоргос – Восточные ворота", появятся аэропорты в курортных зонах Зайсан, Катон-Карагай и Кендерли", – продолжил президент.

Также будет проложена волоконно-оптическая линия связи по дну Каспийского моря, что позволит создать цифровой коридор между Европой и Азией.

По словам Токаева, большое значение имеет развитие автодорожной сети страны.

"Пользуясь этой возможностью, хочу объявить о начале реализации еще одного важного инфраструктурного проекта. Правительству поручено приступить к строительству автомобильной дороги от Астаны через Аркалык, Тургай и Иргиз с прямым выходом к Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Новая магистраль позволит сократить путь между центральными и западными регионами страны на 560 километров. Это масштабный проект, который придаст импульс развитию всего Тургайского региона", – анонсировал глава государства.

Кроме того, по его словам, в Аркалыке следует восстановить аэропорт и построить там новый аэровокзальный комплекс.





"Все это не только укрепит транспортную связанность страны, но и будет способствовать освоению сельскохозяйственных земель и развитию животноводства в Центральном Казахстане. И таких проектов у нас немало: в машиностроении, металлургии, нефтехимии, агропромышленной и транспортно-логистической сферах", – резюмировал глава государства.

Кроме того, на IV заседании Национального курултая Касым-Жомарт Токаев высказался о деструктивных течениях.