Цифровизация страны станет драйвером модернизации госуправления – эксперт

В рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта в Казахстане президент озвучил стратегию цифровизации страны. Об этом Касым-Жомарт Токаев заявил на V заседании Национального курултая в Кызылорде 20 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Главный эксперт Института Евразийской интеграции Амина Косбаева выразила мнение об обсуждаемом на Национальном курултае вопросе глубокой модернизации страны, в том числе цифровой ее трансформации, подчеркнув ключевые моменты.

Эксперт считает, что цифровые технологии становятся драйвером модернизации государственного управления.

"В своем выступлении на Национальном курултае президент Касым-Жомарт Токаев отдельно акцентировал внимание на необходимости развития цифровых технологий и в особенности создания дата-центров, которые обеспечат бесперебойную и надежную работу всей IT-системы страны", – сказала спикер.

Как считает Амина Косбаева, развитие подобных технологий ассоциируется с формированием отечественной инфраструктуры хранения и обработки данных, что критически важно в условиях глобальной цифровизации.

"Для Казахстана этот шаг приведет к снижению зависимости от внешних цифровых платформ, повышению устойчивости государственных сервисов и защите национальных данных. Следует заметить, что укрепление цифровой инфраструктуры положительно повлияет на общий экономический климат в стране. Так, технологии открывают возможности для привлечения инвестиций, развития IT-сектора и создания высококвалифицированных рабочих мест", – сказала специалист.

Спикер добавила, что в данном контексте наличие современных дата-центров также является базовым условием для роста финтеха, электронного правительства, искусственного интеллекта и аналитических сервисов. Ведь они напрямую влияют на эффективность управления и качество государственных услуг.

Также эксперт Института Евразийской интеграции считает, что для граждан углубленная цифровизация означает более надежные и удобные сервисы, ускорение административных процессов и повышение прозрачности взаимодействия с государством.

"В целом акцент на развитии цифровых технологий свидетельствует о готовности Казахстана стать одним из региональных лидеров в цифровой экономике. Формирование собственной цифровой инфраструктуры закладывает прочную основу для устойчивого роста, технологической независимости и повышения эффективности государственного управления", – заключила спикер.

20 января в Кызылорде состоялось V заседание Национального курултая. В ходе мероприятия Касым-Жомарт Токаев выступил с речью, в которой обозначил основные направления дальнейшего развития Казахстана и затронул актуальные вопросы общественной жизни. В том числе президент заявил, что цифровизация и искусственный интеллект формируют новую реальность, и Казахстан активно внедряет эти технологии во все сферы жизни.