Политика

Токаев о бюрократии на госслужбе: Внедрение искусственного интеллекта не станет панацеей

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 13:26 Фото: senate.parlam.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая 20 января 2026 года рассказал о необходимости улучшить организационную культуру в государственном секторе, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отметил, что если процессы изначально выстроены неправильно, перегружены дублирующими функциями и бюрократической волокитой, то внедрение искусственного интеллекта не станет панацеей.

"Стратегиям цифровой трансформации должно предшествовать наведение порядка в самой системе управления. Отсюда вытекает срочная задача: необходимо улучшить организационную культуру в госсекторе, внедрить лучшие управленческие практики и компетенции. С помощью цифровых решений и технологий искусственного интеллекта можно и нужно повысить качество государственного управления во всех сферах. Прежде всего следует сфокусироваться на создании прочного инфраструктурного фундамента для высокотехнологичной и энергоемкой экономики будущего", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, ни в коем случае нельзя допустить промаха и в логистике.

"На разрозненных участках были построены складские помещения, и только потом к ним подвели необходимые инженерные сети. К тому же эти объекты не отвечают унифицированным требованиям, что привело к росту издержек и потере эффекта масштаба. Это пример управленческой безграмотности. Поэтому нужен тщательно продуманный централизованный подход", – посоветовал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее президент рассказал, каким будет Парламент Казахстана.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
