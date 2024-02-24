Жестокое избиение в детсаду Алматы: Закиева рассказала о состоянии ребенка

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева прокомментировала жестокое избиение ребенка сверстниками в одном из детских садов Алматы, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что по факту избиения ребенка в садике группой других детей заведено уголовное дело, а также привлекаются родители к административной ответственности.

"Уполномоченный по правам ребенка Алматы Диана Ерлан в больнице у пострадавшего ребенка, находящегося там с бабушкой. Состояние – средней степени тяжести. Сейчас изучаются обстоятельства и проводится анализ причин поведения, жестокости, проявленной детьми", – написала Динара Закиева в Instagram-Stories.

23 февраля 2024 года Казнет потрясло избиение ребенка в детсаду Алматы. На кадрах, распространенных в соцсетях, несколько детей жестоко избивали одногруппника. По словам родителей пострадавшего малыша, инцидент произошел 21 февраля, когда дети остались без присмотра воспитательницы. Заведующую и воспитательницу наказали, а полиция завела уголовное дело.