Жестокое избиение в детсаду Алматы: Закиева рассказала о состоянии ребенка
Фото: unsplash
Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева прокомментировала жестокое избиение ребенка сверстниками в одном из детских садов Алматы, сообщает Zakon.kz.
Она отметила, что по факту избиения ребенка в садике группой других детей заведено уголовное дело, а также привлекаются родители к административной ответственности.
"Уполномоченный по правам ребенка Алматы Диана Ерлан в больнице у пострадавшего ребенка, находящегося там с бабушкой. Состояние – средней степени тяжести. Сейчас изучаются обстоятельства и проводится анализ причин поведения, жестокости, проявленной детьми", – написала Динара Закиева в Instagram-Stories.
23 февраля 2024 года Казнет потрясло избиение ребенка в детсаду Алматы. На кадрах, распространенных в соцсетях, несколько детей жестоко избивали одногруппника. По словам родителей пострадавшего малыша, инцидент произошел 21 февраля, когда дети остались без присмотра воспитательницы. Заведующую и воспитательницу наказали, а полиция завела уголовное дело.
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