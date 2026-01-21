#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
507.05
594.82
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
507.05
594.82
6.51
Общество

Бесповоротный процесс внедрения демократических принципов – Олжас Бектенов об инициативах главы государства

Олжас Бектенов на совещании, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 10:46 Фото: primeminister.kz
21 января 2026 года на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что на прошедшем 5-м заседании Национального курултая глава государства Касым-Жомарт Токаев озвучил инициативы, ставшие продолжением объявленной ранее масштабной политической реформы, сообщает Zakon.kz.

Так, предложения об усилении роли Парламента и общественных институтов свидетельствуют о бесповоротном процессе внедрения демократических принципов как в политическую систему, так и культуру наших граждан.

"Обозначены важнейшие идеологемы, следуя которым Казахстан способен противостоять современным вызовам. Это консолидация общества, патриотизм, справедливость и непоколебимое следование принципу "Закон и Порядок". В одном ряду стоит и неотъемлемая часть национальной идеологии "Таза Қазақстан", – подчеркнул премьер-министр.

Также внимание акцентировано на необходимости практической реализации поставленных главой государства ключевых задач по дальнейшему экономическому развитию страны.

"Главой государства ставятся жесткие требования к каждому ответственному должностному лицу о необходимости принятия смелых, нестандартных и инновационных решений. Это касается всех сфер жизнедеятельности. Нужны практические результаты от каждого министра и акима, в каждой отрасли и регионе", – отметил Олжас Бектенов.

Об инициативах и поручениях президента на Курултае можно прочитать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Новые поручения по сохранению Аральского моря дал Бектенов
11:32, Сегодня
Новые поручения по сохранению Аральского моря дал Бектенов
Бектенов дал поручения новому министру национальной экономики
13:42, 21 декабря 2024
Бектенов дал поручения новому министру национальной экономики
После поручения Токаева Бектенов провел совещание
17:58, 10 июля 2025
После поручения Токаева Бектенов провел совещание
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: