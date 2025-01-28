Олжас Бектенов: В 2024 году рост экономики составил 4,8%

Премьер-министр Олжас Бектенов 28 января 2025 года на расширенном заседание правительства Казахстана под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева назвал приоритеты работы Кабмина, сообщает Zakon.kz.

Он озвучил, что приоритетами были и остаются обеспечение качественного экономического роста и повышение благосостояния граждан.

"В тесном взаимодействии с депутатским корпусом был разработан и принят ряд важных законов, направленных на дальнейшее развитие нашей страны. Разрешите доложить об основных результатах работы правительства по итогам 2024 года, а также планах на текущий год. В прошедшем году рост экономики составил 4,8%. Высокая динамика достигнута в сельском хозяйстве – 13,7%, строительстве – 13,1%, торговле – 9,1%, транспорте – 8,5%. Объем обрабатывающей промышленности увеличился на 5,9%", – рассказал Олжас Бектенов.

По его словам, в аграрном секторе и обработке зафиксирован самый динамичный рост за последние 10 лет.

"В то же время добыча нефти снизилась на 2 млн 400 тыс. тонн, оказав негативное влияние на темпы роста ВВП. Во многом это произошло из-за обязательств страны в рамках ОПЕК+, а также капитальных ремонтов на крупных месторождениях. За статистическими показателями роста по отраслям стоят следующие конкретные результаты. Построено 29 крупных заводов: по производству чугунного литья в Костанайской области, вольфрама и теплоизоляционных материалов в Алматинской области, переработке драгоценных металлов в Шымкенте, производству катодной меди, автомобильных шин и бытовой техники в Карагандинской области и другие", – дополнил Олжас Бектенов.

Помимо этого, как отметил премьер, запуск современных производств в городе Сарань позволил ему выйти из категории моногородов, а также собрано более 26 млн тонн зерновых, свыше 3 млн тонн масличных культур. На экспорт уже отгружено 4 млн тонн зерна.

"В стране впервые введено 19 млн кв. м жилья, построено 397 объектов здравоохранения, 298 объектов образования, сдано 40 студенческих общежитий на 11 тыс. мест. Объем грузоперевозок в прошедшем году вырос на 10%, достигнув порядка 1 млрд тонн. Контейнерные перевозки по ТМТМ увеличились в 2,7 раза. Строительством и ремонтом охвачено 12 тыс. км автомобильных дорог и 2 тыс. 800 км.\ железнодорожных путей. Введены в эксплуатацию три новых терминала в аэропортах Алматы, Кызылорды и Шымкента", – сказал Олжас Бектенов.

Он подчеркнул, что дополнительно обеспечено газом более 300 тыс., центральным водоснабжением свыше 200 тыс. человек.

"Проведена модернизация 542 км тепловых сетей и 55 тепловых источников, отремонтировано 6,5 тыс. км инженерных сетей. Введена дополнительная электрогенерация суммарной мощностью более 700 МВт. Аграрии были обеспечены поливной водой в полном объеме. При этом в Аральское море направлено 2 млрд 600 млн куб. м воды, что значительно выше показателей прошлых лет. Завершена модернизация 80 водоканалов общей протяженностью более 400 км. Охват земель водосберегающими технологиями вырос в 1,5 раза, до 470 тыс. га. Инвестиционным штабом оперативно устранены проблемные вопросы по 115 проектам суммарной стоимостью 50 млрд долларов", – перечислил Олжас Бектенов.

Глава правительства отметил, что в интересах дела инвестштабом принимаются решения, позволяющие своевременно запустить нужные для страны проекты вопреки формальным бюрократическим процедурам.

"Далее на основе конкретных проблемных кейсов инвестштаб формирует пакет точечных законодательных изменений для улучшения делового климата. В настоящее время в работе находятся 97 поправок. В разрезе регионов наибольший экономический рост по итогам прошлого года показали: Северо-Казахстанская, Карагандинская, Туркестанская, Кызылординская области, города Астана и Шымкент. Низкая динамика по основным показателям сложилась в Улытауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской областях", – сказал Олжас Бектенов.

Ранее он заявил, что в ближайшее время будут заключены необходимые соглашения по строительству первой АЭС.