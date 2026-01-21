#Казахстан в сравнении
Общество

Передышка закончилась: экстремальные морозы до -35°С вновь обрушатся на Казахстан

мороз, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 10:58 Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – 22, 23 и 24 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что на страну вновь обрушатся экстремальные морозы.

"После небольшой передышки в северные регионы Казахстана снова придут морозы. Несмотря на то, что в отдельных районах пройдет снег, столбики термометров в ночные часы опустятся до -30-35°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

А вот юг Казахстана, согласно прогнозу, будет находиться под влиянием циклона, который принесет с собой снег, 22-23 января – сильный снегопад, усиление ветра и гололедные явления.

"Температурный фон в южных регионах сохранится без существенных изменений".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее мы писали, что погода в Казахстане переписала историю, побив температурный рекорд, который держался 47 лет.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Ошибка в тексте: