Передышка закончилась: экстремальные морозы до -35°С вновь обрушатся на Казахстан
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – 22, 23 и 24 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Из него следует, что на страну вновь обрушатся экстремальные морозы.
"После небольшой передышки в северные регионы Казахстана снова придут морозы. Несмотря на то, что в отдельных районах пройдет снег, столбики термометров в ночные часы опустятся до -30-35°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
А вот юг Казахстана, согласно прогнозу, будет находиться под влиянием циклона, который принесет с собой снег, 22-23 января – сильный снегопад, усиление ветра и гололедные явления.
"Температурный фон в южных регионах сохранится без существенных изменений".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
