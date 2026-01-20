#Казахстан в сравнении
Общество

Сильные морозы и снегопад вновь обрушатся на Астану, Алматы и Шымкент

улица, фонари, деревья, снегопад, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 14:23 Фото: pixabay
В Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня вновь ожидаются снегопад, дожди и сильные морозы. Об этом говорится в прогнозе на 21, 22 и 23 января 2026 года, который предоставили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане

  • 21 января: переменная облачность, временами снег, поземок. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -18-20°С, днем -14-16°С.
  • 22 января: переменная облачность, небольшой снег, поземок. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -22-24°С, днем -16-18°С.
  • 23 января: переменная облачность, днем снег, низовая метель. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -25-27°С, днем -20-22°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 21 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°С, днем -3-5°С.
  • 22 января: переменная облачность, вечером снег. Ветер северо-восточный 5-10, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -1-3°С.
  • 23 января: переменная облачность, временами снег. Ветер северо-восточный 5-10, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -3-5°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 21 января: переменная облачность, в конце дня осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем +3+5°С.
  • 22 января: облачно, осадки, днем временами сильные осадки (дождь, снег). Временами гололед, туман. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0-2°С.
  • 23 января: переменная облачность, временами снег, гололед. Ночью туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем -3-5°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 14:23
Новая волна сильных морозов ударит по Казахстану: где ждать -38°С

Ранее мы писали, что погода в Казахстане переписала историю, побив температурный рекорд, который держался 47 лет.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
