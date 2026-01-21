#Казахстан в сравнении
Экономика и бизнес

Бектенов поручил системно и оперативно проанализировать нормы Налогового кодекса

Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 11:25 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 21 января 2026 года поручил проанализировать нормы нового Налогового кодекса, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Кабмина указал на справедливость слов президента о том, что "новый Налоговый кодекс не должен восприниматься как неизменный свод правил".

"Поручаю вам, Серик Макашевич (Жумангарин, министр национальной экономики. – Прим. ред.), обобщить и проанализировать поступившие предложения от населения и бизнеса. Выстроить системную и конструктивную работу с участием представителей Нацпалаты "Атамекен", экономистов и экспертов. Вы сегодня уже проводите первую такую встречу в правительстве. Необходимо активно подключить и регионы к этой работе. Оперативно рассмотреть поднимаемые общественностью вопросы. По результатам внесите конкретные предложения", – поручил Олжас Бектенов.

Министерству искусственного интеллекта совместно с заинтересованными госорганами поручено в разрабатываемой программе "Digital Qazaqstan" предусмотреть оптимизацию государственных функций за счет внедрения лучших практик цифровизации.

Отметил он и важность развития угольной генерации и реализации проектов новых ТЭЦ.

"Поручаю Фонду "Самрук-Казына" до конца января заключить контракты по реализации проектов строительства ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Строительные работы должны начаться уже в апреле. Взять на особый контроль ход строительства по расширению ГРЭС-2. Также в текущем году должна быть завершена подготовка технической документации проектов ТЭЦ в Курчатове и ГРЭС-3 в Экибастузе. Министерству энергетики совместно с заинтересованными госорганами в месячный срок разработать Национальный проект по развитию угольной генерации и внести в правительство", – добавил премьер-министр.

Министерству энергетики совместно с Фондом "Самрук-Казына" поручено также к концу февраля внести детальный план освоения новых перспективных месторождений нефти и газа.

Коснулся он и социального блока. В частности, Министерству внутренних дел поручено до 20 февраля выработать системные меры по выявлению, пресечению и раскрытию фактов и схем мошенничества в социальной, экономической и цифровой сферах.

Поручено также разработать дополнительные меры по пресечению иммиграционного мошенничества, каналов незаконной легализации иностранных граждан.

В завершение Олжас Бектенов подчеркнул, что все поручения главы государства встроены в единую долгосрочную стратегию масштабной модернизации страны и их реализация зависит от четкой и слаженной работы всех структур.

Он отметил, что каждый руководитель несет персональную ответственность, но контроль за исполнением поручений президента оставил за собой.

20 января 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая заявил о необходимости корректировки Налогового кодекса с учетом предложений общественности для сохранения качественного экономического роста.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
