Минтранспорта: В 2026 году планируется открытие новых международных авиамаршрутов

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев на заседании правительства 21 января 2026 года озвучил планы по открытию новых международных авиамаршрутов, развитию авиакарго и привлечению грузовых авиаперевозчиков в казахстанские аэропорты, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, в текущем году планируется возобновление и открытие новых международных авиамаршрутов, а также увеличение частоты рейсов по действующим направлениям, в том числе в Вену, Токио, Рим, Абу-Даби, Эр-Рияд, Даммам, Ларнака, Амман, Шанхай, Кашгар, Варшаву и другим.

"Для расширения авиатранзитных возможностей реализуются меры по снижению авиатоплива. В настоящее время обеспечен доступ КМГ-Аэро ко всем аэропортам. Для привлечения грузовых авиаперевозчиков в казахстанские аэропорты ведется работа с такими крупными зарубежными авиакомпаниями, как Fedex (США), UPS (США), Cargolux (Люксембург), DHL (Германия), Lufthansa Cargo (Германия). Также предусмотрены работы по созданию авиакарго в Казахстане. Наблюдается положительная динамика роста показателей отрасли: растет обработка грузов", – озвучил Сауранбаев.

Он отметил, что по итогам прошлого года обработано 1736 тыс. тонн грузов, что является самым высоким показателем в регионе, и по данному направлению работа будет усилена.

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству транспорта совместно с Фондом "Самрук-Казына" в недельный срок внести конкретные предложения по запуску новых международных авиарейсов и дальнейшей деятельности национального карго-перевозчика.

