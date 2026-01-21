#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
507.05
594.82
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
507.05
594.82
6.51
Общество

Минтранспорта: В 2026 году планируется открытие новых международных авиамаршрутов

Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 12:04 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр транспорта Нурлан Сауранбаев на заседании правительства 21 января 2026 года озвучил планы по открытию новых международных авиамаршрутов, развитию авиакарго и привлечению грузовых авиаперевозчиков в казахстанские аэропорты, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, в текущем году планируется возобновление и открытие новых международных авиамаршрутов, а также увеличение частоты рейсов по действующим направлениям, в том числе в Вену, Токио, Рим, Абу-Даби, Эр-Рияд, Даммам, Ларнака, Амман, Шанхай, Кашгар, Варшаву и другим.

"Для расширения авиатранзитных возможностей реализуются меры по снижению авиатоплива. В настоящее время обеспечен доступ КМГ-Аэро ко всем аэропортам. Для привлечения грузовых авиаперевозчиков в казахстанские аэропорты ведется работа с такими крупными зарубежными авиакомпаниями, как Fedex (США), UPS (США), Cargolux (Люксембург), DHL (Германия), Lufthansa Cargo (Германия). Также предусмотрены работы по созданию авиакарго в Казахстане. Наблюдается положительная динамика роста показателей отрасли: растет обработка грузов", – озвучил Сауранбаев.

Он отметил, что по итогам прошлого года обработано 1736 тыс. тонн грузов, что является самым высоким показателем в регионе, и по данному направлению работа будет усилена.

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству транспорта совместно с Фондом "Самрук-Казына" в недельный срок внести конкретные предложения по запуску новых международных авиарейсов и дальнейшей деятельности национального карго-перевозчика.

Об инициативах и поручениях президента на Национальном курултае можно прочитать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
В Казахстане разработают Генплан управления водными ресурсами
12:13, Сегодня
В Казахстане разработают Генплан управления водными ресурсами
В Минтранспорта планируют запустить беспилотные грузовые автомобили в 2027 году
12:50, 09 декабря 2025
В Минтранспорта планируют запустить беспилотные грузовые автомобили в 2027 году
Минтранспорта готовится внедрять беспилотные автомобили в Казахстане
11:23, 09 декабря 2025
Минтранспорта готовится внедрять беспилотные автомобили в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: