Минтранспорта: Строительство международных пунктов пропуска завершат в 2027 году

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев 3 марта 2026 года на заседании правительства рассказал о работе по строительству международных пунктов пропуска, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, работа в данном направлении ведется системно.

"Строительство международных пунктов пропуска будет полностью завершено в 2027 году", – пообещал Сауранбаев.

Говоря о развитии автодорожной сети в целом, глава Минтранспорта отметил, что для этого необходимо строительство сопутствующей инфраструктуры. Это:

мультимодальные логистические хабы и современные пункты пропуска;

придорожный сервис нового формата;

цифровые решения.

Ранее мы писали, что в Казахстане планируют отремонтировать 10 тыс. км автодорог до 2029 года.