Минтранспорта: Строительство международных пунктов пропуска завершат в 2027 году
Министр транспорта Нурлан Сауранбаев 3 марта 2026 года на заседании правительства рассказал о работе по строительству международных пунктов пропуска, передает корреспондент Zakon.kz.
По его словам, работа в данном направлении ведется системно.
"Строительство международных пунктов пропуска будет полностью завершено в 2027 году", – пообещал Сауранбаев.
Говоря о развитии автодорожной сети в целом, глава Минтранспорта отметил, что для этого необходимо строительство сопутствующей инфраструктуры. Это:
- мультимодальные логистические хабы и современные пункты пропуска;
- придорожный сервис нового формата;
- цифровые решения.
Ранее мы писали, что в Казахстане планируют отремонтировать 10 тыс. км автодорог до 2029 года.
