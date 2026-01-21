#Казахстан в сравнении
Общество

В Казахстане разработают Генплан управления водными ресурсами

Водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, вода, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 12:13 Фото: primeminister.kz
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на заседании правительства 21 января 2026 года рассказал о планах по развитию гидроэнергетики и обновлению водохозяйственной политики страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр сообщил, что министерство разрабатывает долгосрочные документы государственной водохозяйственной политики, в рамках которых будет актуализирован водный баланс и дана оценка гидроэнергетическому потенциалу страны.

"На первом этапе будут разработаны Бассейновые планы охраны и использования водных ресурсов, завершение которых планируется в конце 2026 года. На втором этапе будет начата разработка Генерального плана интегрированного управления водными ресурсами, завершить которую планируем в 3 квартале 2027 года. До утверждения прогнозного водного баланса министерством совместно с Министерством энергетики и частными инвесторами проводится работа по строительству ГЭС и ГАЭС", – заявил Нуржан Нуржигитов.

По его словам, в текущем году начата разработка проектной документации по инвестиционному проекту строительства водовода с каскадом гидроэлектростанций на реке Угам в рамках государственно-частного партнерства.

"Стоимость проекта составляет 191,7 млрд тенге. Проект предусматривает ежегодную подачу 110 млн м³ питьевой воды и выработку электроэнергии в объeме 72 МВт/ч. Кроме того, министерством разработан проект постановления правительства о включении в перечень стратегических водохозяйственных и гидротехнических сооружений 5 ГЭС в Восточно-Казахстанской области и в области Жетысу на реках Малая Ульба, Калжыр, Коксу, Тентек, Лепси с общей мощностью более 1000 МВт. Помимо этого, госпредприятием "Казводхоз" ведется работа по увеличению количества мини-ГЭС на гидротехнических сооружениях республиканской собственности. На сегодня отобраны 29 гидротехнических сооружений с потенциалом размещения малой гидроэнергетики мощностью 20 МВт/ч", – дополнил Нуржан Нуржигитов.

Он рассказал, что в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на трех водохранилищах: Самаркандском в Карагандинской области, Каргалы в Актюбинской области и Каракол в Восточно-Казахстанской области.

Об инициативах и поручениях президента на Национальном курултае можно прочитать здесь.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
