#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
507.05
594.82
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
507.05
594.82
6.51
Общество

Ужесточить ответственность за изнасилование предлагает депутат

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие, насилие, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 17:06 Фото: pexels
Депутат Мурат Абенов в кулуарах Мажилиса 21 января 2026 года предложил перевести изнасилование в категорию особо тяжких преступлений, передает корреспондент Zakon.kz.

Абенов заявил о правовых упущениях.

"За похищение невесты у нас предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы, тогда как за изнасилование – от 3 до 8 лет. Я считаю, что это серьезный пробел. Предлагаю усилить ответственность за изнасилование, перевести его в категорию особо тяжких преступлений и предусмотреть наказание до 15 лет лишения свободы. Уверен, что общество меня в этом поддержит", – сказал депутат.

20 января 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев назвал кражу невест похищением человека и заявил, что нельзя допускать такой жестокости.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Стоимость авиакеросина снизят в Казахстане
17:52, Сегодня
Стоимость авиакеросина снизят в Казахстане
Чем будет заниматься Халык Кенесы, разъяснил депутат
14:54, 20 января 2026
Чем будет заниматься Халык Кенесы, разъяснил депутат
Депутат о хищении средств ОСМС: Должны понести ответственность бывшие министры и вице-министры
15:45, Сегодня
Депутат о хищении средств ОСМС: Должны понести ответственность бывшие министры и вице-министры
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: