Ужесточить ответственность за изнасилование предлагает депутат

Депутат Мурат Абенов в кулуарах Мажилиса 21 января 2026 года предложил перевести изнасилование в категорию особо тяжких преступлений, передает корреспондент Zakon.kz.

Абенов заявил о правовых упущениях. "За похищение невесты у нас предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы, тогда как за изнасилование – от 3 до 8 лет. Я считаю, что это серьезный пробел. Предлагаю усилить ответственность за изнасилование, перевести его в категорию особо тяжких преступлений и предусмотреть наказание до 15 лет лишения свободы. Уверен, что общество меня в этом поддержит", – сказал депутат. 20 января 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев назвал кражу невест похищением человека и заявил, что нельзя допускать такой жестокости.

