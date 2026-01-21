#Казахстан в сравнении
Общество

Виновные будут наказаны: Бектенов о нарушениях в Фонде медстрахования

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 12:40 Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 21 января 2026 года высказался о планах по повышению прозрачности работы Фонда социального медицинского страхования (ФСМС), передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Кабмина отметил, что президент поддержал решение правительства по передаче Фонда Министерству финансов.

"Соответствующие проверки уже начаты. Виновные лица будут привлечены к ответственности", – заверил он, говоря о нарушениях, ранее выявленных в его работе.

Олжас Бектенов подчеркнул, что информационная система Фонда до 1 июля 2026 года должна быть интегрирована в систему Министерства финансов. Это, по его словам, обеспечит прозрачность и эффективность использования средств.

16 января 2026 года сообщалось, что правительство Казахстана выявило множество нарушений в финансировании медорганизаций. В связи с этим премьер-министр страны Олжас Бектенов поручил передать Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) Министерству финансов.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
