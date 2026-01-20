Чем будет заниматься Халык Кенесы, разъяснил депутат

Депутат Мажилиса Мурат Абенов 20 января 2026 года в кулуарах после заседания Национального курултая поделился мнением о роли Халык Кенесы, который сегодня поручил создать президент, передает корреспондент Zakon.kz.

По его мнению, Халык Кенесы частично заберет себе роль Курултая.

"Так же, как и сейчас Национальный курултай, он будет затрагивать долгосрочные вопросы, на 50-100 лет вперед. Они напрямую не влияют на среднесрочные вопросы, но это та цель, к которой мы движемся. Он будет аккумулировать актуальные вопросы", – сказал Абенов.

Он объяснил, чем будет уникален запланированный к созданию орган.

"Ряд вопросов, которые мы обсуждаем, будут обсуждать люди, которые политикой не занимаются. По своей природе они не собираются идти в правительство или Парламент. Но их мнение должно быть услышано. Этим и уникален этот совет", – добавил депутат.

Ранее мы рассказывали, что в Кызылорде стартовал Нацкурултай с участием Касым-Жомарта Токаева. На нем было объявлено, что новый однопалатный Парламент будет называться Курултаем.