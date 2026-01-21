Депутат призвал сажать всех в тюрьму, включая бабушек, которые участвуют в похищении невест

Депутат Мурат Абенов в кулуарах Мажилиса 21 января 2026 года раскритиковал действия полиции Шымкента в деле похищения и изнасилования 17-летней девушки. Ее похитили и принуждали таким образом к вступлению в брак, передает корреспондент Zakon.kz.

Мурат Абенов напомнил, что новая статья о принуждении к вступлению в брак вступила в силу в сентябре и предусматривает до 10 лет лишения свободы.

"Если похититель применял силу и какие-то увечья нанес – до 10 лет лишения свободы. В Шымкенте полиция эту статью не применила. Сталкинг в Шымкенте был, но за это не привлекли, упустили время. Потом было похищение, родители обращались, но полиция Шымкента меры не приняла. По сути, новый закон вступил в силу в сентябре, уже прошло три месяца, полиция в Шымкенте и Туркестанской области вообще разъяснительную работу не проводит, и у меня такое ощущение, что они внутренне поддерживают эти непонятные традиции", – подчеркнул он.

Согласно поправкам, по его словам, к ответственности должны привлекаться все причастные.

"Их тоже надо привлекать к ответственности. Статья есть, полиция должна всех: кто за руку удерживал, кто на пороге лег, кто уговаривал, если это еще закончилось изнасилованием, это соучастие в преступлении – всех этих бабушек надо арестовать уже. Почему до сих пор под арест не пошли, я не знаю. По сути, все, кто является соучастниками, это в группе лиц, до 8 лет лишения свободы, все должны привлекаться", – резюмировал Мурат Абенов.

Отметим, что речь идет о новой статье 125-1 УК. В случае похищения женщины и принуждения ее к вступлению в брак под угрозой применения насилия в отношении похитителя предусмотрено наказание в виде штрафа до 2000 МРП (7,8 млн тенге), либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок. А при наступлении по неосторожности тяжких последствий похитителю грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте несовершеннолетнюю девушку похитили и изнасиловали. Об этом стало известно из социальных сетей. В пресс-службе городского Департамента полиции (ДП) Zakon.kz рассказали о произошедшем, добавив, что возбуждено уголовное дело.