Общество

В МВД высказались об элитных квартирах в Алматы, которые "получили" силовики

ЖК в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 17:54 Фото: sauda.e-qazyna.kz
Пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана сегодня предоставила официальный комментарий по элитным квартирам, которые силовики якобы получили в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Ранее из сайта sauda.e-qazyna.kz стало известно, что сотрудники государственных и правоохранительных органов получили 16 квартир общей стоимостью 2,5 млрд тенге в одном из элитных жилых комплексов в Медеуском районе Алматы.

"Указанные объекты недвижимого имущества Министерству внутренних дел РК не передавались и на балансе органов внутренних дел не состоят. Вместе с тем структурные подразделения МВД РК указанные квартиры в свое ведение не принимали, фактически не используют и не планируют использовать для служебных либо иных целей", – заявили в пресс-службе МВД РК 21 января 2026 года.

20 января 2026 года в Министерстве внутренних дел Казахстана подтвердили увольнение начальника Департамента полиции Шымкента Нурлана Алмасбекова и его первого заместителя Курманбека Сахова после поручения Касым-Жомарта Токаева.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
