Токаев вручил ключи от квартир сотрудникам Генпрокуратуры, Службы госохраны и МВД

Президент Касым-Жомарт Токаев вручил ключи от квартир сотрудникам Генеральной прокуратуры, Службы государственной охраны и Министерства внутренних дел (МВД), сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным пресс-службы Акорды, накануне Нового года группе сотрудников прокуратуры и силовых структур было предоставлено жилье.

Фото: akorda.kz

Выступая на торжественной церемонии в Акорде 23 декабря 2025 года, глава государства подчеркнул, что обеспечение национальной безопасности, защита прав граждан и охрана общественного порядка – это задачи особой стратегической важности.

"Вы вносите огромный вклад в сохранение стабильности и спокойствия в стране, неустанно трудитесь во имя обеспечения справедливости и утверждения в обществе принципа "Закон и Порядок". Несмотря на сложные условия работы, вы верно служите государству как высокопрофессиональные и ответственные специалисты. Выражаю всем вам искреннюю признательность", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам главы государства, безупречная служба всегда должна оцениваться по достоинству.

"Государство неизменно будет поддерживать таких преданных своему делу граждан, как вы". Касым-Жомарт Токаев

Также в пресс-службе президента поделились серией фотографий с торжественной церемонии.

Тем временем, как изменятся цены на жилье в 2026 году и когда лучше покупать недвижимость, немного ранее рассказал корреспондент Zakon.kz.