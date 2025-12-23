#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
515.02
604.22
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
515.02
604.22
6.5
Политика

Токаев вручил ключи от квартир сотрудникам Генпрокуратуры, Службы госохраны и МВД

Токаев, президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 17:01 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев вручил ключи от квартир сотрудникам Генеральной прокуратуры, Службы государственной охраны и Министерства внутренних дел (МВД), сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным пресс-службы Акорды, накануне Нового года группе сотрудников прокуратуры и силовых структур было предоставлено жилье.

Фото: akorda.kz

Выступая на торжественной церемонии в Акорде 23 декабря 2025 года, глава государства подчеркнул, что обеспечение национальной безопасности, защита прав граждан и охрана общественного порядка – это задачи особой стратегической важности.

"Вы вносите огромный вклад в сохранение стабильности и спокойствия в стране, неустанно трудитесь во имя обеспечения справедливости и утверждения в обществе принципа "Закон и Порядок". Несмотря на сложные условия работы, вы верно служите государству как высокопрофессиональные и ответственные специалисты. Выражаю всем вам искреннюю признательность", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам главы государства, безупречная служба всегда должна оцениваться по достоинству.

"Государство неизменно будет поддерживать таких преданных своему делу граждан, как вы".Касым-Жомарт Токаев

Также в пресс-службе президента поделились серией фотографий с торжественной церемонии.

Тем временем, как изменятся цены на жилье в 2026 году и когда лучше покупать недвижимость, немного ранее рассказал корреспондент Zakon.kz.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
В Шымкенте сотрудникам ДЧС вручили ключи от квартир и новую пожарную технику
18:17, 11 июля 2025
В Шымкенте сотрудникам ДЧС вручили ключи от квартир и новую пожарную технику
Спасателям и пожарным вручили ключи от квартир в Астане
14:56, 19 марта 2024
Спасателям и пожарным вручили ключи от квартир в Астане
Ключи от квартир вручили 77 семьям в Семее
19:48, 20 марта 2024
Ключи от квартир вручили 77 семьям в Семее
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: