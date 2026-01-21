#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
507.05
594.82
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
507.05
594.82
6.51
Общество

В Казахстане изменят подход к строительству дорог в малых селах

Плохая дорога, разбитая дорога, плохие дороги, разбитые дороги, яма на дороге, ямы на дорогах , фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 17:35 Фото: Zakon.kz
Министр транспорта Нурлан Сауранбаев на брифинге в Мажилисе 21 января 2026 года заявил о пересмотре подходов к строительству дорог в малых селах, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметил, что каждый день дороги от опорных сел до малых сел и между малыми селами составляют порядка 35 тыс. км.

"Местные исполнительные органы, которые в большинстве своем ответственны за эти дороги, стараются строить там асфальтные покрытия. При этом асфальтная дорога обходится в 6-10 раз дороже, чем гравийная. Они начинают строительство, но средств не хватает даже на гравий. Поэтому сейчас готовится новый приказ, согласно которому в малых селах лучше иметь гравийную дорогу, но ко всем населенным пунктам, выполненную качественно и соответствующую нормативам", – сказал Нурлан Сауранбаев.

Он также привел в пример, что если делать асфальтную дорогу, то при появлении ям сельские жители зачастую не ездят по ней, а передвигаются вдоль дороги.

"Это связано с тем, что на асфальтной дороге с ямами повреждение колес гораздо сильнее, чем при движении по обочине. При этом у местных исполнительных органов нет достаточного бюджета, чтобы содержать асфальтовые дороги в надлежащем состоянии. Поэтому по новой программе мы планируем полностью решить вопрос подъездных дорог к населенным пунктам за счет строительства гравийных дорог, но они будут качественными и соответствующими нормативам. Программа уже подготовлена, сейчас необходимо получить соответствующее одобрение, после чего мы приступим к ее реализации", – дополнил Нурлан Сауранбаев.

15 января 2026 года стало известно, что механизм контроля за расходами средств от платных дорог готовы поменять в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Минтранспорта готовится внедрять беспилотные автомобили в Казахстане
11:23, 09 декабря 2025
Минтранспорта готовится внедрять беспилотные автомобили в Казахстане
Минтранспорта: В 2026 году планируется открытие новых международных авиамаршрутов
12:04, Сегодня
Минтранспорта: В 2026 году планируется открытие новых международных авиамаршрутов
Износ железнодорожных сетей достигает 57% в Казахстане
10:20, 19 августа 2025
Износ железнодорожных сетей достигает 57% в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: