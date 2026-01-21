В Казахстане изменят подход к строительству дорог в малых селах

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев на брифинге в Мажилисе 21 января 2026 года заявил о пересмотре подходов к строительству дорог в малых селах, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметил, что каждый день дороги от опорных сел до малых сел и между малыми селами составляют порядка 35 тыс. км.

"Местные исполнительные органы, которые в большинстве своем ответственны за эти дороги, стараются строить там асфальтные покрытия. При этом асфальтная дорога обходится в 6-10 раз дороже, чем гравийная. Они начинают строительство, но средств не хватает даже на гравий. Поэтому сейчас готовится новый приказ, согласно которому в малых селах лучше иметь гравийную дорогу, но ко всем населенным пунктам, выполненную качественно и соответствующую нормативам", – сказал Нурлан Сауранбаев.

Он также привел в пример, что если делать асфальтную дорогу, то при появлении ям сельские жители зачастую не ездят по ней, а передвигаются вдоль дороги.

"Это связано с тем, что на асфальтной дороге с ямами повреждение колес гораздо сильнее, чем при движении по обочине. При этом у местных исполнительных органов нет достаточного бюджета, чтобы содержать асфальтовые дороги в надлежащем состоянии. Поэтому по новой программе мы планируем полностью решить вопрос подъездных дорог к населенным пунктам за счет строительства гравийных дорог, но они будут качественными и соответствующими нормативам. Программа уже подготовлена, сейчас необходимо получить соответствующее одобрение, после чего мы приступим к ее реализации", – дополнил Нурлан Сауранбаев.

