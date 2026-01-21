#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Общество

Стоимость авиакеросина снизят в Казахстане

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 17:52 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр транспорта Нурлан Сауранбаев в кулуарах Мажилиса 21 января 2026 года рассказал, за счет чего в Казахстане будет снижена стоимость авиакеросина, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что сегодня на заседании правительства министр энергетики Ерлан Аккенженов заявил, что в контексте развития авиахабов стоимость авиатоплива "в крыло" снижена с 1200 до 940 долларов за тонну с дальнейшим целевым снижением до 890 долларов за тонну.

Они поинтересовались, за счет каких механизмов удалось в короткие сроки добиться такого существенного снижения цен и почему пришлось ждать критики президента.

"Там очень много инструментов. Первое, то, что "КазМунайГаз-Аэро" имеет возможность оптовой покупки. Многие аэропорты покупают по 200-300 тонн сами. Соответственно, у них цена одна. Второе, государство освободило от импорта по НДС. Это тоже облегчило на определенную сумму цены. Третье, аэропорты в момент заправки получали от 200 до 300 долларов роялти за заправку каждого самолета. Сегодня они не снимают роялти и инфраструктурный сбор", – пояснил Нурлан Сауранбаев.

По его словам, за счет этих ресурсов и идет снижение цены на авиакеросин.

"На рынке за последнее время цена сильно подскочила – это тоже имеет значение. То есть на границе с Казахстаном цена была 960 долларов. Сегодня крайняя цена, по которой "КМГ-Аэро" купил, – 715 долларов. Поэтому за счет этих ресурсов общее снижение и происходит. Мы постараемся сделать так, чтобы цена на авиатопливо в Казахстане была достаточно конкурентоспособной", – заверил министр.

20 января 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что цена на авиакеросин в Казахстане "слишком высокая, неконкурентоспособная в сравнении с аэропортами сопредельных государств".

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
