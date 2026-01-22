Казахстан и Франция будут совместно бороться с незаконной миграцией

Депутаты Сената 22 января 2026 года ратифицировали Соглашение между правительством Казахстана и правительством Франции о реадмиссии лиц, передает корреспондент Zakon.kz.

Соглашение было подписано 5 ноября 2024 года в ходе официального визита главы государства во Францию.

"Соглашение направлено на создание правовой основы для двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Францией в сфере управления миграционными процессами и противодействия незаконной миграции, а также на обеспечение эффективного механизма возвращения лиц, незаконно прибывших, находившихся или проживающих на территориях государств – сторон Соглашения, а также предупреждение злоупотреблений миграционными режимами", – сказал сенатор Кайрат Тастекеев.

Документ, предлагаемый к ратификации, устанавливает подробный порядок правовых, административных и процедурных мер, направленных на реализацию механизмов реадмиссии и транзита лиц.

В частности, Соглашение содержит следующие положения:

предусматриваются определения, направленные на единообразное понимание и эффективное применение таких терминов, как реадмиссия, транзит, компетентные органы и иных понятий;

регулируются процедуры реадмиссии, включая основания для реадмиссии, содержание запроса о реадмиссии и сроки предоставления ответа на него, перечень доказательств, подтверждающих незаконный въезд, а также случаи проведения консульских собеседований;

четко определяются условия и принципы транзита, его процедуры и основания для отказа в транзите;

устанавливаются порядок выдачи проездных документов, организация передачи лиц, пункты пропуска через Государственную границу для реализации Соглашения двумя государствами, а также условия сопровождения реадмиссионных лиц;

определяется порядок передачи и обработки персональных данных и их защиты в процессе реализации Соглашения;

закрепляется механизм распределения транспортных и транзитных расходов.

"Компетентными органами, осуществляющими реализацию Соглашения и непосредственное взаимодействие, со стороны Казахстана и Франции определяются их министерства внутренних дел. Ратификация документа позволит повысить эффективность борьбы с незаконной миграцией и обеспечит возможность возвращения лиц, находившихся на территории двух государств, без применения к ним административных санкций", – добавил депутат.

В декабре 2025 года Казахстан и Франция договорились о возвращении нелегальных мигрантов.