Право

Казахстан ратифицировал соглашение с Францией о незаконной миграции

Подписание законов, назначения, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 18:08 Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 9 февраля подписал закон о ратификации Соглашения с Правительством Франции о реадмиссии лиц, соообщает Zakon.kz.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики о реадмиссии лиц", – говорится в сообщении Акорды.

Ранее это соглашение ратифицировали депутаты Сената.

Соглашение было подписано 5 ноября 2024 года в ходе официального визита главы государства во Францию.

Соглашение направлено на создание правовой основы для двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Францией в сфере управления миграционными процессами и противодействия незаконной миграции, а также на обеспечение эффективного механизма возвращения лиц, незаконно прибывших, находившихся или проживающих на территориях государств – сторон Соглашения, а также предупреждение злоупотреблений миграционными режимами.

Документ, предлагаемый к ратификации, устанавливает подробный порядок правовых, административных и процедурных мер, направленных на реализацию механизмов реадмиссии и транзита лиц.

В частности, Соглашение содержит следующие положения:

  • предусматриваются определения, направленные на единообразное понимание и эффективное применение таких терминов, как реадмиссия, транзит, компетентные органы и иных понятий;
  • регулируются процедуры реадмиссии, включая основания для реадмиссии, содержание запроса о реадмиссии и сроки предоставления ответа на него, перечень доказательств, подтверждающих незаконный въезд, а также случаи проведения консульских собеседований;
  • четко определяются условия и принципы транзита, его процедуры и основания для отказа в транзите;
  • устанавливаются порядок выдачи проездных документов, организация передачи лиц, пункты пропуска через Государственную границу для реализации Соглашения двумя государствами, а также условия сопровождения реадмиссионных лиц;
  • определяется порядок передачи и обработки персональных данных и их защиты в процессе реализации Соглашения; закрепляется механизм распределения транспортных и транзитных расходов.
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
