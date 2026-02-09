Казахстан ратифицировал соглашение с Францией о незаконной миграции

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 9 февраля подписал закон о ратификации Соглашения с Правительством Франции о реадмиссии лиц, соообщает Zakon.kz.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики о реадмиссии лиц", – говорится в сообщении Акорды.

Ранее это соглашение ратифицировали депутаты Сената.



Соглашение было подписано 5 ноября 2024 года в ходе официального визита главы государства во Францию.

Соглашение направлено на создание правовой основы для двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Францией в сфере управления миграционными процессами и противодействия незаконной миграции, а также на обеспечение эффективного механизма возвращения лиц, незаконно прибывших, находившихся или проживающих на территориях государств – сторон Соглашения, а также предупреждение злоупотреблений миграционными режимами.



Документ, предлагаемый к ратификации, устанавливает подробный порядок правовых, административных и процедурных мер, направленных на реализацию механизмов реадмиссии и транзита лиц.

В частности, Соглашение содержит следующие положения:

