Казахстан и Франция договорились о возвращении нелегальных мигрантов

Депутаты Мажилиса 17 декабря 2025 года ратифицировали Соглашение между правительством Казахстана и Францией о реадмиссии лиц и направили его в Сенат Парламента, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении указано, что основная цель соглашения – создание правовой основы для двустороннего сотрудничества в вопросах реадмиссии лиц, находящихся на территориях двух стран в нарушение требований национальных законодательств.

"Процесс реадмиссии включает в себя оформление процедуры возвращения граждан запрашиваемой стороны, которые незаконно въехали и пребывают на территории государства запрашивающей стороны. Кроме того, соглашение обеспечивает согласованность и упорядоченность совместных действий в процедурах приема, передачи и транзита граждан третьих стран и лиц без гражданства в государства их гражданства или постоянного проживания", – говорится в документе.

17 декабря 2025 года стало известно, что США введут полный запрет на въезд для граждан семи стран.