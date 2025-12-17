#Казахстан в сравнении
Общество

Казахстан и Франция договорились о возвращении нелегальных мигрантов

Казахстанско-французские отношения, Казахстан и Франция, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 11:05 Фото: Zakon.kz
Депутаты Мажилиса 17 декабря 2025 года ратифицировали Соглашение между правительством Казахстана и Францией о реадмиссии лиц и направили его в Сенат Парламента, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении указано, что основная цель соглашения – создание правовой основы для двустороннего сотрудничества в вопросах реадмиссии лиц, находящихся на территориях двух стран в нарушение требований национальных законодательств.

"Процесс реадмиссии включает в себя оформление процедуры возвращения граждан запрашиваемой стороны, которые незаконно въехали и пребывают на территории государства запрашивающей стороны. Кроме того, соглашение обеспечивает согласованность и упорядоченность совместных действий в процедурах приема, передачи и транзита граждан третьих стран и лиц без гражданства в государства их гражданства или постоянного проживания", – говорится в документе.

17 декабря 2025 года стало известно, что США введут полный запрет на въезд для граждан семи стран.

Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
