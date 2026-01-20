#Казахстан в сравнении
Политика

Вместо АНК и Нацкурултая: в Казахстане создадут новый госорган

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 13:22 Фото: akorda.kz
20 января 2026 года на V заседании Национального курултая глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил создать новый государственный орган – Халық Кеңесі (Народный Совет), передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил президент, на новом этапе реформ Казахстану необходима широкая платформа или трибуна для регулярного проведения общенационального диалога по всем вопросам общественного развития.

"Данная платформа включит в себя основные общественно-политические объединения и структуры, содействующие единству и сплоченности нашего народа. Исходя из этого, исторически важные миссии Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая можно считать фактически успешно завершенными. В качестве нового института предлагаю создать Қазақстанның Халық Кеңесі – Народный Совет Казахстана".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства считает исключительно важным сохранить в деятельности нового органа стратегическую преемственность функций Ассамблеи народа и Национального курултая – последовательное укрепление казахской государственности и Независимости РК.

"Вместе с тем Халық Кеңесі – Народный Совет по своей сути станет новым государственным органом, вобравшим в себя опыт консультативных структур других стран. В нем получат представленность все этносы, группы населения и регионы".Касым-Жомарт Токаев

Он подчеркнул, что Қазақстанның Халық Кеңесі – Народный Совет Казахстана будет обладать статусом высшего консультативного органа страны.

"Состав Совета предложено сформировать из 126 человек: 42 – от этнокультурных объединений, 42 – от крупных общественных объединений, 42 – от маслихатов и региональных общественных советов".Касым-Жомарт Токаев

По его словам, все члены Народного Совета будут назначаться президентом, а председатель – избираться его членами.

"У председателя Халық Кеңесі – Народного Совета будет два заместителя, назначенных на ротационной основе на общественных началах, а также руководитель секретариата".Касым-Жомарт Токаев

Президент также отметил, что высшим органом Халық Кеңесі станет сессия, созываемая не реже одного раза в год.

"Кеңес – Совету будет передан базовый функционал Ассамблеи народа Казахстана по вопросам межэтнического и межконфессионального согласия. Вместе с тем новый орган сфокусируется и на выработке предложений по совершенствованию внутренней политики, займется продвижением и разъяснением вопросов, касающихся государственной идеологии, а также положений Конституции и других важнейших документов нашего государства. В ведение Совета перейдет функция проведения Съездов лидеров мировых и традиционных религий, других гуманитарных форумов, имеющих государственное значение".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства добавил, что "статус и порядок формирования Халық Кеңесі – Народного Совета планируется отрегламентировать отдельным разделом в Конституции и специальным Конституционным законом".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 13:22
Токаев предложил изменить название Парламента Казахстана

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил о завершении работы над семитомной академической историей Казахстана.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
