Общество

Грозят ли санкции возвращенным в Казахстан нелегалам из Франции

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов 22 января 2026 года на заседании Сената прокомментировал возможность применения санкций к возвращенным из Франции нелегалам, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Сената Закиржан Кузиев уточнил у него, какие меры будут применяться к гражданам РК при их возвращении, а также предусматривает ли соглашение ограничение на последующий въезд наших граждан на территорию Франции.

"Основной эффект соглашения об реадмиссии заключается в том, что какие-либо санкционные меры к нашим гражданам, которые подпадут под реадмиссию, не предусмотрены. Но если было совершено какое-либо умышленное деяние на территории Франции в последующем наш гражданин был возвращен в РК, то ему будет запрещен въезд через Шенген", – сказал Адилов.

Вместе с тем, по его словам, созданные неумышленно ситуации рассматриваются по другому.

"В случаях, когда он оказался в каких-то неумышленных ситуациях, или были объективные какие-то причины – например, болезнь или утеря документов – каких-либо препятствий в дальнейшем для поездки во Францию не будет. Хотелось бы отметить, что политика миграционных властей Франции лояльна", – добавил Адилов.

Ранее депутаты Сената ратифицировали Соглашение между правительством Казахстана и правительством Франции о реадмиссии лиц.

Азамат Сыздыкбаев
Казахстан и Франция будут совместно бороться с незаконной миграцией
Казахстан и Франция будут совместно бороться с незаконной миграцией
Появились новые подробности о деле убитой в Германии казахстанки
В МВД сообщили о жутком убийстве подростка в Астане
