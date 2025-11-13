#АЭС в Казахстане
Общество

Появились новые подробности о деле убитой в Германии казахстанки

Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 11:35 Фото: polisia.kz
Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Сената 13 ноября 2025 года прокомментировал дело об убийстве экс-судьи в Германии, передает корреспондент Zakon.kz.

Санжар Адилов отметил, что дело о совершении особо тяжкого преступления в отношении гражданки Казахстана на территории Германии находится в компетенции Генеральной прокуратуры РК.

"По информации о наличии уголовного дела, возбужденного в Казахстане, действительно, подтверждаю, что у нас расследуется уголовное дело по статье 110 Уголовного кодекса – это "Истязание", но данный факт у нас рассматривается, исходя из обращений родственников потерпевшей. И эти события связаны с нахождением супругов на тот момент на территории Казахстана, в данном случае в области Жетысу. То есть в Германии – это умышленное убийство, у нас это причинение телесных повреждений и истязание супруга, но уже информация была получена тоже. Данный факт мы расследуем", – добавил он.

По его словам, в рамках уголовного дела в данное время проводятся следственные действия, назначен ряд экспертиз.

"Мы в постоянном контакте с потерпевшими", – заверил Санжар Адилов.

10 июня 2024 года в МИД РК сообщили, что полиция Германии ищет пропавшую казахстанку Айгуль Сайлыбаеву. 17 июня стало известно, что ее тело с признаками насильственной смерти нашли в пластиковом мешке на окраине города.

Следствие пока не установило подозреваемого в убийстве 40-летней казахстанки, однако известны некоторые подробности последних дней жизни Сайлыбаевой.

