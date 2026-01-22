Дело на особом контроле: МВД об убийстве Нурай Серикбай в Шымкенте

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов 22 января 2026 года на брифинге в Сенате прокомментировал убийство Нурай Серикбай в Шымкенте, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, на каком этапе находится расследование дела об убийстве Нурай в Шымкенте, какая информация имеется на данный момент, а также признает ли подозреваемый свою вину и какие показания он дает.

Спикер напомнил, что подозреваемый взят под стражу.

"Проводятся необходимые следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы, проведено уточнение показаний на месте. Подозреваемый находится под стражей с санкции суда сроком на 2 месяца. В рамках данного уголовного дела будут проведены все необходимые следственные действия, обеспечено всестороннее, объективное и полное исследование всех обстоятельств дела. Как вы знаете, расследование ведется следственно-оперативной группой ДП Шымкента", – озвучил Адилов.

Он сообщил, что по данному делу в Шымкент направлена группа опытных руководителей центрального аппарата – Департамента криминальной полиции и Следственного департамента, а ход расследования МВД держит на особом контроле.

Ранее сообщалось, что девушка была знакома с подозреваемым в убийстве около года. Позже мужчина, по словам родственников, выкрал Нурай, однако ей удалось сбежать. После этого он начал ее преследовать, угрожать и запугивать.

После совершения преступления подозреваемый скрылся. Его розыск продолжался более суток, был задействован весь личный состав департамента полиции, усилен контроль на выездах из города. В итоге мужчину задержали за пределами Шымкента.

Материал по теме Президент дал поручения после убийства студентки в Шымкенте

20 января 2026 года начальник Департамента полиции Шымкента Нурлан Алмасбеков и его первый заместитель Курманбек Сахов освобождены от занимаемых должностей после поручения Касым-Жомарта Токаева.