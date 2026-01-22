Дело на особом контроле: МВД об убийстве Нурай Серикбай в Шымкенте
Журналисты уточнили, на каком этапе находится расследование дела об убийстве Нурай в Шымкенте, какая информация имеется на данный момент, а также признает ли подозреваемый свою вину и какие показания он дает.
Спикер напомнил, что подозреваемый взят под стражу.
"Проводятся необходимые следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы, проведено уточнение показаний на месте. Подозреваемый находится под стражей с санкции суда сроком на 2 месяца. В рамках данного уголовного дела будут проведены все необходимые следственные действия, обеспечено всестороннее, объективное и полное исследование всех обстоятельств дела. Как вы знаете, расследование ведется следственно-оперативной группой ДП Шымкента", – озвучил Адилов.
Он сообщил, что по данному делу в Шымкент направлена группа опытных руководителей центрального аппарата – Департамента криминальной полиции и Следственного департамента, а ход расследования МВД держит на особом контроле.
Ранее сообщалось, что девушка была знакома с подозреваемым в убийстве около года. Позже мужчина, по словам родственников, выкрал Нурай, однако ей удалось сбежать. После этого он начал ее преследовать, угрожать и запугивать.
После совершения преступления подозреваемый скрылся. Его розыск продолжался более суток, был задействован весь личный состав департамента полиции, усилен контроль на выездах из города. В итоге мужчину задержали за пределами Шымкента.
20 января 2026 года начальник Департамента полиции Шымкента Нурлан Алмасбеков и его первый заместитель Курманбек Сахов освобождены от занимаемых должностей после поручения Касым-Жомарта Токаева.