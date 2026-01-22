В Казахстане сохраняется критический дефицит пастбищ

Депутат Сената Сакен Арубаев 22 января 2026 года в своем депзапросе озвучил сохраняющуюся проблему дефицита пастбищ по стране, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, несмотря на масштабную работу по возврату неиспользуемых и незаконно предоставленных земель в государственную собственность, пастбищный вопрос по-прежнему остается острым и напрямую влияет на развитие животноводства и социальную устойчивость сельских территорий.

"На сегодняшний день в собственность государства возвращено 14,3 млн гектаров земель, из которых 12,7 млн га составляют пастбищные угодья. При этом 8,5 млн га уже повторно вовлечены в сельскохозяйственный оборот. Однако в ряде регионов дефицит пастбищ сохраняется в критических объемах. В Мангистауской области дефицит пастбищ составляет 2,3 млн гектаров, в Туркестанской – более 531 тысячи гектаров, в Алматинской – 758,8 тысячи гектаров, в Кызылординской – 403,2 тысячи гектаров, в Костанайской – 379 тысяч гектаров", – перечислил сенатор.

При этом часть возвращенных пастбищных угодий расположена на значительном удалении от населенных пунктов, не обеспечена водными источниками и инфраструктурой либо не пригодна для полноценного использования с учетом природно-климатических условий.

"В ряде регионов, включая Жамбылскую область, пастбища, традиционно использовавшиеся для сезонного выпаса скота, оказались недоступными, несмотря на то, что многие из этих участков фактически не выполняют лесоразведочную функцию. Считаю необходимым разработать специальную государственную программу по инвентаризации удаленных пастбищных угодий и развитию необходимой инфраструктуры, провести комплексные научные и геоботанические исследования с формированием единой цифровой базы пастбищ, а также создать правовые механизмы для вовлечения в хозяйственный оборот земель, формально относящихся к государственному лесному фонду, но пригодных для использования в животноводстве", – добавил Арубаев.

