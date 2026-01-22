Об уязвимости государственных границ Казахстана заявил сенатор

Депутат Сената Амангельды Нугманов 22 января 2026 года в своем депзапросе заявил о необходимости совершенствования правового регулирования и фактического состояния пограничной полосы, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, действующее законодательство устанавливает особый правовой режим пограничной полосы, включая запрет на предоставление земельных участков, расположенных в ее пределах, в частную собственность и во временное землепользование.

"Однако на практике более трех тысяч таких участков уже находятся в собственности физических и юридических лиц и подлежат высвобождению. Дополнительные риски создает недостаточная ширина пограничной полосы на отдельных участках государственной границы. На границе с Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан в Жамбылской и Туркестанской областях ширина пограничной полосы местами не превышает 30 метров, что позволяет нарушителям преодолевать ее за считанные минуты. Эти территории используются для контрабанды товаров и сельскохозяйственных животных, что требует увеличения ширины пограничной полосы до 1000 метров и создания условий для размещения полноценной пограничной инфраструктуры", – сказал Нугманов.

Сенатор считает, что при рассмотрении возможных изменений в Земельный кодекс необходимо учитывать позицию Пограничной службы Комитета национальной безопасности, которая указывает на риски, связанные с предоставлением земельных участков в пограничной полосе во временное землепользование.

"Необходимо на уровне правительства рассмотреть вопрос об увеличении ширины пограничной полосы на отдельных участках государственной границы, провести комплексную правовую и социально-экономическую оценку возможных изменений земельного законодательства, а также обеспечить баланс между задачами национальной безопасности и интересами населения приграничных территорий", – добавил Нугманов.

