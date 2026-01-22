#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
506.7
593.14
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
506.7
593.14
6.53
Общество

Об уязвимости государственных границ Казахстана заявил сенатор

КПП Ак-Тилек на кыргызско-казахстанской границе, контрольно-пропускной пункт Ак-Тилек, пункт пропуска КПП Ак-Тилек, пункты пропуска, пограничная служба Кыргызстана, пограничная зона, пограничные зоны, граница Кыргызстана и Казахстана, границы Кыргызстана и Казахстана, границы КР и РК, граница КР и РК, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 12:45 Фото: gov.kg
Депутат Сената Амангельды Нугманов 22 января 2026 года в своем депзапросе заявил о необходимости совершенствования правового регулирования и фактического состояния пограничной полосы, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, действующее законодательство устанавливает особый правовой режим пограничной полосы, включая запрет на предоставление земельных участков, расположенных в ее пределах, в частную собственность и во временное землепользование.

"Однако на практике более трех тысяч таких участков уже находятся в собственности физических и юридических лиц и подлежат высвобождению. Дополнительные риски создает недостаточная ширина пограничной полосы на отдельных участках государственной границы. На границе с Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан в Жамбылской и Туркестанской областях ширина пограничной полосы местами не превышает 30 метров, что позволяет нарушителям преодолевать ее за считанные минуты. Эти территории используются для контрабанды товаров и сельскохозяйственных животных, что требует увеличения ширины пограничной полосы до 1000 метров и создания условий для размещения полноценной пограничной инфраструктуры", – сказал Нугманов.

Сенатор считает, что при рассмотрении возможных изменений в Земельный кодекс необходимо учитывать позицию Пограничной службы Комитета национальной безопасности, которая указывает на риски, связанные с предоставлением земельных участков в пограничной полосе во временное землепользование.

"Необходимо на уровне правительства рассмотреть вопрос об увеличении ширины пограничной полосы на отдельных участках государственной границы, провести комплексную правовую и социально-экономическую оценку возможных изменений земельного законодательства, а также обеспечить баланс между задачами национальной безопасности и интересами населения приграничных территорий", – добавил Нугманов.

Ранее мы писали, что пункт пропуска на границе Казахстана и Кыргызстана станет круглосуточным.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
В Казахстане сохраняется критический дефицит пастбищ
13:08, Сегодня
В Казахстане сохраняется критический дефицит пастбищ
Построить небольшой НПЗ в Мангистау призывает сенатор
14:54, 25 сентября 2025
Построить небольшой НПЗ в Мангистау призывает сенатор
Сенатор потребовал пересмотреть тарифы на комуслуги для бизнеса
16:28, 19 декабря 2024
Сенатор потребовал пересмотреть тарифы на комуслуги для бизнеса
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: