Полиция остановила автобус, чтобы помочь школьнику в Таразе

В Таразе полицейские оперативно оказали помощь школьнику. Для этого им пришлось остановить автобус, сообщает Zakon.kz.

Об этом 22 января 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Жамбылской области:

"В Таразе в общественном транспорте школьник по невнимательности оставил свой мобильный телефон. Растерявшись, он обратился за помощью к находившимся поблизости сотрудникам патрульной полиции. Полицейские незамедлительно отреагировали на ситуацию, сообщили в Центр оперативного управления и с помощью городских камер видеонаблюдения установили маршрут движения автобуса. Благодаря слаженным и оперативным действиям автобус был своевременно остановлен, а утерянный мобильный телефон найден".

Сотрудники полиции пригласили бабушку школьника и передали мобильный телефон ей.

В свою очередь бабушка мальчика выразила искреннюю благодарность полицейским за оказанную помощь и проявленную заботу.

