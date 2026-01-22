#Казахстан в сравнении
Общество

Полиция остановила автобус, чтобы помочь школьнику в Таразе

полиция, школьники, автобус, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 13:19 Фото: Instagram/zhambyl_police
В Таразе полицейские оперативно оказали помощь школьнику. Для этого им пришлось остановить автобус, сообщает Zakon.kz.

Об этом 22 января 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Жамбылской области:

"В Таразе в общественном транспорте школьник по невнимательности оставил свой мобильный телефон. Растерявшись, он обратился за помощью к находившимся поблизости сотрудникам патрульной полиции. Полицейские незамедлительно отреагировали на ситуацию, сообщили в Центр оперативного управления и с помощью городских камер видеонаблюдения установили маршрут движения автобуса. Благодаря слаженным и оперативным действиям автобус был своевременно остановлен, а утерянный мобильный телефон найден".

Сотрудники полиции пригласили бабушку школьника и передали мобильный телефон ей.

В свою очередь бабушка мальчика выразила искреннюю благодарность полицейским за оказанную помощь и проявленную заботу.

19 января 2026 года в социальных сетях жители Алматы поделились видео из пригородного автобуса маршрута №225, где во время поездки стекла покрылись инеем, а на полу образовалась ледяная корочка. Пассажиры рассказали, что обратились к водителю с просьбой включить печку, однако этого не удалось сделать, так как она была неисправна. Что об этом инциденте рассказали в городском акимате, можете прочитать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
