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Водителю стало плохо за рулем: восьмиклассник остановил автобус в Алматинской области

Водителю стало плохо за рулем: восьмиклассник остановил автобус Фото: instagram/gres_info
В социальных сетях появилась информация, что школьник из поселка "Карасу" Алматинской области остановил автобус, когда водителю стало плохо, сообщает Zakon.kz.

У водителя автобуса маршрута № 219 22 ноября случился приступ. Он потерял сознание за рулем. Могла случиться беда, но мальчик взялся за руль и нажал тормоз. 

В публикации отмечается, что мальчика зовут Акжол и он учится в лицее № 24. 

Пользователей Сети поразил поступок мальчика: 

  • Имя мальчика прям само за себя говорит. Видимо – миссия мальчика.
  • Какой молодец! Очень смелый поступок!
  •  Родителям низкий поклон за воспитание такого прекрасного сына. Дай бог здоровья.
  • Спасибо мальчику, его бог послал в этот автобус. 

Ранее другой школьник помог столичной полиции задержать преступника. 

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Анастасия Стативкина
Алматинская область
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