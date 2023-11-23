Водителю стало плохо за рулем: восьмиклассник остановил автобус в Алматинской области

В социальных сетях появилась информация, что школьник из поселка "Карасу" Алматинской области остановил автобус, когда водителю стало плохо, сообщает Zakon.kz.

У водителя автобуса маршрута № 219 22 ноября случился приступ. Он потерял сознание за рулем. Могла случиться беда, но мальчик взялся за руль и нажал тормоз.

В публикации отмечается, что мальчика зовут Акжол и он учится в лицее № 24.

Пользователей Сети поразил поступок мальчика:

Имя мальчика прям само за себя говорит. Видимо – миссия мальчика.

Какой молодец! Очень смелый поступок!

Родителям низкий поклон за воспитание такого прекрасного сына. Дай бог здоровья.

Спасибо мальчику, его бог послал в этот автобус.

Ранее другой школьник помог столичной полиции задержать преступника.