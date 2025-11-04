#Народный юрист
Экономика и бизнес

Государство задолжало фермерам сотни миллиардов тенге – что говорят в МСХ

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 11:54 Фото: Zakon.kz
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров 4 ноября 2025 года на брифинге в правительстве прокомментировал долги государства перед фермерами, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр подтвердил, что сумма долга превышает 340 млрд тенге.

"341 млрд тенге находится пока в листе ожидания, они будут стопроцентно оплачены. Это повторяется из года в год – из будущего бюджета всегда закрываются переходящие долги. За счет бюджета текущего года закрылись долги, а планы на этот год, которые мы в листе ожидания должны оплатить, перейдут на следующий год", – сказал Сапаров.

Согласно его прогнозам, долг будет закрыт только в следующем году.

"Если в резерве будет экономия денег или уточнение бюджета, то правительство выделит средства. На самом деле мы уже выделили дополнительно 57 млрд тенге и распределили по областям. Оставшийся долг будет закрываться в январе-феврале 2026 года. Фермерам не стоит переживать", – заверил министр.

Ранее мы писали, что в Казахстане с ноября заработает новая кредитная линия для фермеров.

Азамат Сыздыкбаев
