От -27°С до +3°С за три дня: какая погода ждет Алматы, Шымкент и Астану

В ближайшие три дня жителей Астаны, Алматы и Шымкента ожидает неустойчивая зимняя погода: температура воздуха будет колебаться, а порывистый ветер усилит ощущение холода. Об этом Zakon.kz рассказали синоптики РГП "Казгидромет", опубликовав прогноз погоды на 23, 24 и 25 января 2026 года.

Прогноз погоды по Астане 23 января: переменная облачность, ночью небольшой снег, днем снег. Поземок. Ветер поднимется до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -24-26°С, днем -19-21°С.

24 января: переменная облачность, утром и днем снег, низовая метель. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -25-27°С, днем -15-17°С.

25 января: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Возможен сильный ветер. Температура воздуха ночью -16-18°С, днем -11-13°С. Прогноз погоды по Алматы 23 января: облачно, временами снег, туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -1-3°С.

24 января: переменная облачность, ночью снег. Временами туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -12-14°С, днем -2-4°С.

25 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем 0+2°С. Прогноз погоды по Шымкенту 23 января: облачно, снег, ночью временами сильный снег. Временами низовая метель, гололед, туман. Порывы ветра поднимутся до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем -3-5°С.

24 января: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман, гололед. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем 0+2°С.

25 января: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман, гололед. Временами порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +1+3°С.

