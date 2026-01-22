#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
506.7
593.14
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
506.7
593.14
6.53
Общество

От -27°С до +3°С за три дня: какая погода ждет Алматы, Шымкент и Астану

снежинки в тарелке, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 14:49 Фото: pexels
В ближайшие три дня жителей Астаны, Алматы и Шымкента ожидает неустойчивая зимняя погода: температура воздуха будет колебаться, а порывистый ветер усилит ощущение холода. Об этом Zakon.kz рассказали синоптики РГП "Казгидромет", опубликовав прогноз погоды на 23, 24 и 25 января 2026 года.

Прогноз погоды по Астане

  • 23 января: переменная облачность, ночью небольшой снег, днем снег. Поземок. Ветер поднимется до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -24-26°С, днем -19-21°С.
  • 24 января: переменная облачность, утром и днем снег, низовая метель. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -25-27°С, днем -15-17°С.
  • 25 января: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Возможен сильный ветер. Температура воздуха ночью -16-18°С, днем -11-13°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 23 января: облачно, временами снег, туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -1-3°С.
  • 24 января: переменная облачность, ночью снег. Временами туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -12-14°С, днем -2-4°С.
  • 25 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем 0+2°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 23 января: облачно, снег, ночью временами сильный снег. Временами низовая метель, гололед, туман. Порывы ветра поднимутся до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем -3-5°С.
  • 24 января: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман, гололед. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем 0+2°С.
  • 25 января: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман, гололед. Временами порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +1+3°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 14:49
Погодный микс на 22 января: снег, ветер и туманы почти по всему Казахстану

Подробнее о погоде по стране на 22, 23 и 24 января 2026 года можно узнать по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня
19:01, 22 ноября 2025
Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня
Мороз в Астане, дожди с грозами в Алматы и Шымкенте: прогноз погоды на три дня
18:37, 22 марта 2025
Мороз в Астане, дожди с грозами в Алматы и Шымкенте: прогноз погоды на три дня
Какая погода ждет Астану, Алматы и Шымкент с 1 по 3 июня
18:00, 31 мая 2025
Какая погода ждет Астану, Алматы и Шымкент с 1 по 3 июня
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: