События

Грязный воздух прогнозируют в двух городах Казахстана

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, загрязнение воздуха, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2026 09:14 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предупреждают жителей двух городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 7 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

7 марта неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Атырау и Балхаш, следует из прогноза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2026 09:14
Чем дышит Алматы: кто виноват в смоге и как борются с загрязнением городские власти

Также в 16 областях Казахстана на 7 марта объявили штормовое предупреждение.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
