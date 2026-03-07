Грязный воздух прогнозируют в двух городах Казахстана

Синоптики предупреждают жителей двух городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 7 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

7 марта неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Атырау и Балхаш, следует из прогноза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Также в 16 областях Казахстана на 7 марта объявили штормовое предупреждение.