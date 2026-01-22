Будут ли повышать стипендии в Казахстане в 2026 году
Гульжан Джарасова отметила, что, начиная с 2020 года ежегодно увеличивался размер стипендии. Но это не связано с инфляцией. Она же отметила, что по сравнению с 2020 годом на сегодня в два раза увеличены размеры стипендий. В частности, в этом учебном году студенты начали получать стипендию на 20% больше, чем в прошлом году.
"Законодательством Казахстана не предусмотрена индексация стипендий", – подчеркнула спикер.
Отмечается, что на сегодня по бакалавриату размер стипендии составляет более 52 тыс. тенге, по медицинским и педагогическим специальностям – 84 тыс. тенге. Размер стипендии в магистратуре составляет более 117 тыс. тенге и докторантуре – 262 тыс. тенге.
Ранее депутат Сената Закиржан Кузиев предложил повысить стипендии студентам аграрных вузов. Таким образом, по его словам, можно развить обучение в сфере сельского хозяйства.