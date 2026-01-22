#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
506.7
593.14
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
506.7
593.14
6.53
Общество

Будут ли повышать стипендии в Казахстане в 2026 году

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 15:29 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель комитета высшего и послевузовского образования Гульжан Джарасова на брифинге в СЦК 22 января 2026 года рассказала, ждать ли студентам индексации стипендий, передает корреспондент Zakon.kz.

Гульжан Джарасова отметила, что, начиная с 2020 года ежегодно увеличивался размер стипендии. Но это не связано с инфляцией. Она же отметила, что по сравнению с 2020 годом на сегодня в два раза увеличены размеры стипендий. В частности, в этом учебном году студенты начали получать стипендию на 20% больше, чем в прошлом году.

"Законодательством Казахстана не предусмотрена индексация стипендий", – подчеркнула спикер.

Отмечается, что на сегодня по бакалавриату размер стипендии составляет более 52 тыс. тенге, по медицинским и педагогическим специальностям – 84 тыс. тенге. Размер стипендии в магистратуре составляет более 117 тыс. тенге и докторантуре – 262 тыс. тенге.

Ранее депутат Сената Закиржан Кузиев предложил повысить стипендии студентам аграрных вузов. Таким образом, по его словам, можно развить обучение в сфере сельского хозяйства.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Каким будет ЕНТ в Казахстане с 2027 года, объяснили в Миннауки
14:30, 06 января 2026
Каким будет ЕНТ в Казахстане с 2027 года, объяснили в Миннауки
Какие стипендии будут получать студенты в Казахстане в 2025 году
15:31, 28 августа 2025
Какие стипендии будут получать студенты в Казахстане в 2025 году
Стипендии в вузах: все, что нужно знать студентам в 2025 году
12:18, 13 января 2025
Стипендии в вузах: все, что нужно знать студентам в 2025 году
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: