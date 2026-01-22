#Казахстан в сравнении
Общество

Экзамен вместо лишения прав: за что водителей в Казахстане отправят на пересдачу

Водительское удостоверение, водительские права , фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 15:47 Фото: Zakon.kz
В Кодексе Казахстана об административных правонарушениях (КоАП) прописаны пять нарушений Правил дорожного движения (ПДД), за которые полагается переэкзаменовка, сообщает Zakon.kz.

О них подробнее рассказали эксперты kolesa.kz:

  • ч. 4 ст. 594 КоАП РК – повторный в течение года выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который привел к созданию препятствия (затора) для движения авто в поперечном направлении (штраф 7 МРП, или 30 275 тенге).
  • ч. 4 ст. 596 КоАП РК – повторное в течение года движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам, а также за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона, а равно пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней (штраф 13 МРП).
  • ч. 2 ст. 598 КоАП РК – повторное в течение года непредоставление преимущества спецтранспорту с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами (штраф 40 МРП или привлечение к общественным работам на срок 20 часов).
  • ч. 2 ст. 599 КоАП РК – повторный в течение года проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика (штраф 15 МРП).
  • ч. 2 ст. 600 КоАП РК – повторное в течение года непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения, за исключением спецтранспорта (штраф 15 МРП).
"Проверка знаний правил дорожного движения применяется в качестве дополнительной меры для повышения ответственности водителей и профилактики нарушений. После уплаты штрафа автомобилист специальным постановлением направляется на сдачу теоретического экзамена. Права в этом случае изымают, но сразу же их не лишают. Пройти тест нужно в течение двух месяцев. В противном случае водительское удостоверение аннулируется решением суда, и получать права придется заново, то есть после успешной сдачи экзамена и по теории, и по вождению", – пояснили эксперты портала.

Ранее казахстанские депутаты предложили ввести обязательную пересдачу теоретического экзамена по ПДД еще и для водителей, совершивших десять и более нарушений. Но пока их идея поддержки не получила.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
