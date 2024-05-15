Водителям мопедов теперь нужно будет иметь права: Мажилис принял поправки

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании приняли во втором чтении поправки в закон "О дорожном движении", ужесточающий требования для водителей мопедов, и сопутствующие к нему поправки в Кодекс об административных правонарушениях, сообщает корерспондент Zakon.kz.

Депутат Екатерина Смышляева отметила, что во время работы с законопроектами в Мажилисе были внесены следующие поправки, в частности:



начало государственной регистрации мопедов после шести месяцев с момента принятия закона;

при наличии у водителя удостоверений категории А, В, С автоматическое присвоение категории "А1" для вождения мопедов;

уточнение понятия "велосипед с двигателем";

недопущение вождения велосипедов с двигателем по пешеходным дорожкам и тротуарам.

Кроме того, депутаты приняли поправки, предусматривающие пересмотр требований к организациям, проводящим технический осмотр транспортных средств, и введение регулирования их работы посредством разрешительного порядка.

Теперь законопроекты рассмотрит Сенат Парламента.

17 апреля Мажилис одобрил соответствующие поправки в закон в первом чтении.

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Ранее заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха говорил, что все мопеды, вне зависимости от объема двигателя, будут отнесены к транспортным средствам, и для того, чтобы ими управлять, нужно будет иметь водительское удостоверение категории "А1".

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