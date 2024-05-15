Водителям мопедов теперь нужно будет иметь права: Мажилис принял поправки
Депутат Екатерина Смышляева отметила, что во время работы с законопроектами в Мажилисе были внесены следующие поправки, в частности:
- начало государственной регистрации мопедов после шести месяцев с момента принятия закона;
- при наличии у водителя удостоверений категории А, В, С автоматическое присвоение категории "А1" для вождения мопедов;
- уточнение понятия "велосипед с двигателем";
- недопущение вождения велосипедов с двигателем по пешеходным дорожкам и тротуарам.
Кроме того, депутаты приняли поправки, предусматривающие пересмотр требований к организациям, проводящим технический осмотр транспортных средств, и введение регулирования их работы посредством разрешительного порядка.
Теперь законопроекты рассмотрит Сенат Парламента.
17 апреля Мажилис одобрил соответствующие поправки в закон в первом чтении.
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Ранее заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха говорил, что все мопеды, вне зависимости от объема двигателя, будут отнесены к транспортным средствам, и для того, чтобы ими управлять, нужно будет иметь водительское удостоверение категории "А1".
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